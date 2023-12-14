新聞眼／搶下凱道迎勝？能插旗總統府才是贏家

2024倒數決戰，攸關選戰氣勢的選前之夜凱道路權爭奪戰，由民眾黨搶下。圖為凱達格蘭大道。（記者曾原信／攝影）

2024大選，總統府前的凱達格蘭大道是兵家必爭之地，選前之夜路權大戰結果出爐，民眾黨拿下路權。搶奪凱道路權，藍綠白諜對諜，但搶下凱道，僅是象徵意義大於實質意義，能在總統府插旗才是最後贏家。

凱道腹地廣大，如果湧入人潮夠多，空拍可看到驚人的「納斯卡線」，特別是最後藍白若上演「棄保大戰」，搶下凱道更可展現氣勢，因此各陣營都守在電腦前猛搶。

然而，搶下凱道就會贏得勝利女神？去年台北市長選戰，同樣是藍綠白三腳督，民進黨 候選人陳時中 原已搶下選前之夜凱道路權，但最後仍不得不放棄，因國民黨 早已取得周邊路權「制衡」，綠營聲稱怕兩方支持者衝突，最後放棄凱道、改在鄰近民進黨中央的北平東路競選總部舉辦。

當晚國民黨候選人蔣萬安在台泥停車場、民眾黨候選人黃珊珊則在台北市政府前廣場舉辦選前之夜活動。凱道本該是北市長選戰最後衝刺的兵家必爭之地，各陣營彼此諜對諜結果，北市長選舉的最後一夜，凱道反而沒有選舉氣氛，結果變成「空城計」；原本磨刀霍霍搶路權，最後上演「三個和尚沒水喝」。

凱道不只拚氣勢，更重要是比實力。雖然民眾黨抽到「籤王」，搶下最重要的選前之夜凱道路權，但民眾黨總統候選人柯文哲可能腹背受敵。首先，前一天路權仍在民進黨手上，如果刻意「綠卡白」，勢必造成民眾黨搭建凱道舞台的難度；其次，凱道場地雖大，但若人氣不足，確實可能自曝其短，集氣不成，反而漏氣。

民眾黨奪選前之夜凱道路權，開心一晚就好。因為，真正的勝負，隔天才揭曉。