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王金平任侯康後援會長 喊盡全力團結郭台銘

記者鄭媁、蔡晉宇、劉柏均、余采瀅／台北8日電
國民黨正副總統參選人侯友宜（右二）、趙少康（右），7日在黨主席朱立倫（左）陪同下，拜訪立法院前院長王金平（左二），並宣布王接任「侯康配」全國後援會總會長。（記者林俊良／攝影）
國民黨正副總統參選人侯友宜（右二）、趙少康（右），7日在黨主席朱立倫（左）陪同下，拜訪立法院前院長王金平（左二），並宣布王接任「侯康配」全國後援會總會長。（記者林俊良／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨與副手搭檔趙少康、黨主席朱立倫，拜會立法院前院長王金平，宣布王金平將擔任全國後援會總會長。王金平表示，希望團結所有能團結的力量，為國家安全、社會繁榮發展、人民的權利，增進奉獻努力。

國民黨展現大團結，王金平表示，如何敦請鴻海創辦人郭台銘協助大家一起團結，他會盡最大努力。趙少康昨坦言，撥了好幾通電話聯繫郭台銘，都進「語音信箱」；他也連喊兩次「郭董，回來吧」，「為了大局回來吧」，朱立倫也說，「要怪就怪我，萬般有罪、罪在朱立倫」。

侯、趙、朱昨早親訪王金平，歷經一小時會談，四人一同下樓受訪。侯友宜指出，這次參選，非常感恩王金平一路力挺，尤其過程中遇上很多困難，王不斷幫忙排除，凝聚所有能團結國民黨的力量。

王金平表示，他感受到侯友宜在國政的理解及認知一直成長，往非常成熟的境界前進，「侯康配」實在是很好的組合、互補性很高；現在六成民意期待政黨輪替，要實現人民願望，落實到政黨輪替，必須更團結，換取國人的理解。

國政顧問團方面，朱立倫表示，經過很多討論，由大家最敬重的前副總統蕭萬長領軍擔任總顧問。朱也表示，王金平是大家的前輩，他對國家的貢獻及對台灣的愛，全民非常理解，尤其王金平對地方非常了解。趙少康指出，王金平願意慷慨承諾擔任全國後援會總會長，等於替侯康配增加數萬甲兵、百萬雄師，選舉勝算一定更高。

不過，民進黨發言人卓冠廷質疑，侯趙主張「重啟特偵組」，刻意安排拜會，根本就是在羞辱王金平。

王金平受訪表示，特偵組有其功能存在，關鍵在執法的人是不是依法行政。王並強調，與馬英九老早沒有任何芥蒂，追求美好的未來關係才重要。

郭台銘退出大選後，朱立倫說「要怪就怪我」，郭辦發言人黃士修回應「未發種子已發果，輪迴何分始與終」。黃士修也反問，朱立倫是要責怪什麼？間接承認自己有做錯事嗎？

郭辦發言人陳家頤表示，任何參選人有需要幫忙，只要認同相同價值理念，郭台銘都願意幫忙。她也透露，目前已經有十幾位藍營小雞接洽郭台銘站台。

王金平 郭台銘 國民黨

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