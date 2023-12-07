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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

黑白集／那些擁有大砲的人 多做事不要只會打小鳥

黑白集
在LINE群組轉發「全台牙醫公會在幫陳時中動員，每人發500元」的訊息，退休護理師無罪。(本報資料照片)
在LINE群組轉發「全台牙醫公會在幫陳時中動員，每人發500元」的訊息，退休護理師無罪。(本報資料照片)

一名退休女護理師，去年在LINE群組轉發「全台牙醫公會在幫陳時中動員，每人發500元」的訊息，遭新北調查處蒐報，士林地檢署依選罷法將她起訴。士林地院近日認定她並無惡意，判決無罪，並認為檢調根本是「大砲打小鳥」。

從某個角度看，我們都是「小鳥」。那名護理師做的事，也是我們尋常百姓常做的事。我們收到訊息，覺得有趣或有參考價值，便轉發給朋友。但在千萬隻「小鳥」之中，有一隻被機靈的大砲鎖定，於是，牠就成了可憐的誹謗犯。

問題在，擁有大砲的人握有很大的權力，他們卻是懶惰的。要追查假訊息的元凶，太費時費事，不如抓無辜的轉發者比較快，也便於交差。從調查局情蒐，到地檢署立案，都大剌剌把無辜者送進法院。試想，士林地院若要判護理師有罪，到處「小鳥」那麼多，辦得完嗎？所有自重的法官，都會覺得辦這種案件是浪費生命吧！

擁有大砲的台灣官員，卻越來越擅長此道。詐騙集團手法日新月異，但政府逮到的永遠都是「車手」，而非首腦。更高明的詐團，則設置招待所邀官員酬酢。而唐鳳占著數位部長職務，一直在國外從事「數位合作」，卻任由國內數位詐騙猖獗。

感謝士林法院醍醐灌頂，也致我們的檢警調和那些擁有大砲的人，請多做點實事，不要只會打鳥！(轉載自聯合報)

陳時中 詐騙集團 退休

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