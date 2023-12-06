侯友宜推政見搶青年票 民進黨衝政黨票「搶救王義川」

國民黨總統參選人侯友宜近期將宣布青年政見，搶攻年輕選票。（本報資料照片）

拚戰總統大選，藍綠白陣營力爭年輕選票。藍營人士表示，國民黨 總統參選人侯友宜在過去宣布的政見中，許多都與年輕人息息相關，但未被年輕族群看見，國民黨副總統參選人趙少康將前進校園，強化青年政見論述，直球對決，讓年輕人有感。

據了解，侯友宜近期將陸續有大型政見宣布，除了外交、國防之外，也會有重點青年政見，並將增加記者會。侯友宜親自公布政見，趙少康演說時也將補強論述。

關於趙少康前進校園，據了解，已有五到十所學校正在接洽，包含台大、文化、清大、東華等校都有邀約。

不過，由於登記參選後進入校園將有爭議，除了學生會等在課後邀請之外，也不排除在校外舉辦。

國民黨發言人林家興說，國民黨過去長期執政，形象務實保守，也有一些執政包袱，形成和年輕人有距離的刻板印象；近年網紅政治大行其道，雖受到歡迎，但這些代表性的網路聲量政治人物上台後，仍無法解決年輕世代的困境。當他們進入職場後面對社會，會開始發現國民黨的政策解方與政績反而是最務實的。

民進黨人士表示，總統參選人賴清德 近期民調穩定領先，主要是中壯世代票源回流，但青年票對比民眾黨總統參選人柯文哲 ，還是在弱勢狀態；賴團隊近來也嘗試和網紅合作，在專訪節目上穿插笑話，以賴自身求學經驗作為出發，收到不錯回響，盼能成為青年票敲門磚，爭取年輕族群支持。

該人士表示，賴團隊始終秉持不要過度刻意營造賴清德人設的想法，認為讓賴「做自己」才最自然。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，期望透過社群平台上的傳播，讓支持者、青年朋友更了解民進黨執政以來，為了替年輕人減壓、提升更好的生活品質，做了許多努力，未來也將持續往更好的方向前進。

民進黨衝刺政黨票，最近則發起「搶救王義川計畫」，目標要把不分區立委參選人名列第14的王義川送進國會。全黨之力力捧，也連帶讓王義川在網路上聲量大增；不過，王善於搞笑的言行風格，也引發兩極評價。

至於被視為最能吸引青年選票的民眾黨，近期同時啟動陸戰跟空戰、陸戰部分，民眾黨議員、黨公職將陸續在都會區舉辦街頭肥皂箱開講，搭配網路直播，串聯線上、線下支持者。

民眾黨也規畫近期開設總統參選人柯文哲網路專屬直播電視台，24小時播放柯文哲政見、理念、文宣、行程、造勢活動等，希望透過多元管道，爭取更多人支持柯文哲。

知情人士表示，近期柯文哲將會陸續推出青年政見，例如社會住宅、低薪長工時等解方，除了找出目前遇到的問題外，也會邀請專家提出建議及解方，用實際行動宣示柯文哲跟年輕人站在一起的決心，絕非只是開空頭支票。

另外，為突破傳統媒體困境，柯文哲近期密集安排媒體專訪，說明政見主張外，也說明外界疑慮與問題，維持媒體聲量，避免被藍綠邊緣化。

空戰是柯文哲的優勢、強項，接下來柯陣營將會增加影片量，大打網路戰。為擴散支持群眾，柯陣營也發起「客廳革命」訴求，號召年輕人成為柯文哲的樁腳，向家中長輩傳播社群影片，希望透過空戰結合陸戰模式，突破同溫層。