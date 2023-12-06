親綠民調 侯康配領先柯盈配近17百分點

美麗島最新民調顯示，賴蕭配支持度呈現回穩。(取材自美麗島電子報)

美麗島電子報5日公布最新民調 ，賴蕭配民調回穩，以38%支持度領先，且拉開差距，侯康配以31.7%居次，柯盈配則持續下探，支持度為14.9%。

從趨勢來看，「藍白合」尚未破局期間，侯友宜 、柯文哲民調雙雙上揚，賴清德 則走弱，賴侯之間更幾乎要黃金交叉；但在藍白合確定破局，三組人馬各自公布副手人選後，賴清德支持度開始回穩，在野陣營則是下降趨勢。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查，該次調查時間11月30至12月1、4日為追蹤民調第82波。

此外，據CNEWS匯流新聞網11月第4週最新總統大選的「匯流民調」顯示，在三強鼎立狀態下，市話併手機「賴蕭配」排名居首，「侯康配」追過「柯盈配」；純市話民調侯康配與柯盈配差距拉得愈來愈大。

在市話併手機的2008筆大樣本調查上，民進黨賴清德、蕭美琴組合獲得36.9%支持；國民黨侯友宜、趙少康組合支持度28.0%；民眾黨柯文哲、吳欣盈組合支持度26.0%，另9.1%未決定。

近一步分析，民進黨支持者對「賴蕭」支持度由上周的87.4%再度增加至91.6%，40歲以下年輕人支持率也由上周的27.3%增加至29.0%；國民黨支持者對「侯康」支持率，也由上周的82.0%上升到84.2%。民眾黨支持者，對「柯盈配」支持率，由上次調查的74.3%上升至78.4%；但中間選民且為專科學歷支持者，對柯的支持率，則由34.0%下降到22.0%。

至於純市話，本次調查中，重新計算1005份純市話後，賴清德支持率37.1%居首，侯友宜則獲得32.9%支持率居次，柯文哲支持率的17.4%，另有12.6%未表態。

至於2024總統選舉看好度，有49.4%民眾看好賴蕭配當選，比例最高，其次則是侯康配的25.5%，再其次則是柯盈配的16.8%，另8.3%未表態。