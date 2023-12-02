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黑白集／柯手沾膠想翻頁 只會黏成一團

黑白集
民眾黨正副總統參選人柯文哲（左）與吳欣盈（右）。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨正副總統參選人柯文哲（左）與吳欣盈（右）。(記者葉信菉／攝影)

這兩天，民眾黨風波不斷。柯文哲捅出「2億美元掮客」事件延燒，他想下台，說「這一頁就把它翻過去」；誰料，他自己又爆出冀將軍、余姓商人等穿梭的料。其副手吳欣盈被質疑具美國籍，這本來照實回答即可；吳欣盈卻倨傲地說，這是「我和美國政府之間的事」，挨批幼稚。

這類新聞，賺得到聲量，卻賺不到支持度，柯文哲不知道嗎？他說，要「把這一頁翻過去」，應是不想在此糾纏。然而，他又多嘴扯出穿梭人士，於是就有冀泰來、余金寶等人遭肉搜，有季麟連遭無妄牽扯，有「魏先生」仍待解謎，還有人告發他「搓圓仔湯」。用沾膠染醬的手指去翻頁，只會黏成一團，當然翻不過去。

民眾黨內有多人是「提油救火」的高手。在藍白合談成六大共識後，發言人陳智菡落淚表不滿，最後終迫使柯文哲翻案讓合作破局。這次掮客風波，陳智菡還加碼爆料，指控藍軍屢次挖白營的「潛在副手」，試圖讓柯P沒副手。選舉只剩40多天，若不斷反芻往日恩怨，會更有營養嗎？

吳欣盈的美國籍問題若沒有處理妥善，甚至會影響「柯盈配」的參選資格，民眾黨不能輕率以對。吳欣盈參選的是中華民國副總統，她的國籍是公共議題，而非個人隱私，更不只是她和美國政府之間的事，她的應對也太不成熟了。

柯文哲 中華民國 隱私

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