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2億美元掮客是誰？柯文哲避談 僅回「愈扯愈多」

記者黃羿馨、郭政芬／新竹30日電
柯文哲到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台。（記者黃羿馨／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料在藍白整合中，有人開價2億美元要他擔任副總統參選人，引發熱議，柯文哲今天再度回應此事已翻頁，他認真思考台灣未來，避談公布人名。針對外界傳出民眾黨被封殺下鄉行程難排？柯文哲直言，選舉中會面臨各種出招，民眾黨太講究正直、誠信，問題是別人沒有在講正直、誠信。

柯文哲今天到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台，隨後就到市場掃街拜票，有水果攤商送出鳳梨祝福他當選順利。

針對國民黨立委參選人、新北市議員葉元之指出，「季將軍」不是國民黨黃復興黨部主委季麟連，而是陳水扁執政時前的「冀泰來」將軍。柯文哲回應時，先嘆了一口氣，隨後表示，那一頁就翻過去了，過程中騙子、掮客、中間人一大堆，事情過去就過去了，他還是認真思考台灣的未來。

現場媒體追問，有名嘴質疑2014年柯文哲曾提到連勝文拿了財團3億元，是否又是同樣事件的翻版？會公布這些人的姓名嗎？柯文哲回應「連勝文他家哪需人跟人拿3億？他自己就夠了。」若有人去告發，就告發處理，對他來說，終究是文化的不同。

柯文哲昨天像擠牙膏爆料，點名「季將軍、魏先生」等，外界也好奇是否公布全名，不過他今天避談相關問題，僅回應「這些細節應該去問幕僚，不需要他在此發言，而且愈扯愈多。」

柯文哲到顯聖宮參拜，與廟方互動熱絡。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到顯聖宮參拜，與廟方互動熱絡。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到市場掃街拜票，有水果攤商送出鳳梨祝福。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到市場掃街拜票，有水果攤商送出鳳梨祝福。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到湖口市場拜票，與攤商互動合影。（記者黃羿馨／攝影）
柯文哲到湖口市場拜票，與攤商互動合影。（記者黃羿馨／攝影）

柯文哲 連勝文 國民黨

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