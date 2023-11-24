郭台銘兩度想角逐台總統大位 最後都成無言結局

鴻海創辦人郭台銘。（中央社）

鴻海 創辦人郭台銘 兩度想參選總統，卻都提前止步，原本稱要整合在野，但藍白不僅沒達成共識，更陷入脣槍舌戰、不歡而散，郭台銘雖然取得參選總統資格但最後未登記，再次走向無言的結局。

今年73歲的郭台銘，1974年創建鴻海公司，最初生產塑料產品，隨後踏入電腦科技產業，目前已發展為全球大型科技製造和科技服務商；郭台銘多次在富比世全球富豪榜位居台灣首富，是家喻戶曉的企業人士。

不過，對他來說，更希望在履歷表上的工作經驗欄位加上「總統」；2019年，郭台銘在國民黨 總統初選敗給前高雄市長韓國瑜後，決定退黨，今年捲土重來，但在國民黨總統初選又未獲提名。

郭台銘曾公開宣告將盡最大努力支援國民黨人選，卻陸續舉辦造勢活動，讓誠信被打上難以抹滅的問號。就算喊著團結口號，仍無可避免地為泛藍勢力多年累積的裂痕，再畫上幾筆。

宣布投入2024大選、展開連署以來，郭台銘欲在藍白陣營之間擁有話語權，不斷「創造籌碼」。只是此次戰役，面臨國民黨祭出黨紀嚴防黨員相助，鴻海集團旗下富士康遭到中國相關部門調查，以及多個連署站遭調查等風波，郭台銘連續多日未現身公開場合。

儘管大舉購買公車、計程車、大樓外廣告，還在全台成立逾400個連署站點，最後連署人數逾90萬，超過法定連署人數取得參選總統資格，但郭台銘終究沒走到最後。

郭台銘宣稱參選目的為整合在野，但昨天與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜會面，各方不僅沒達成任何共識，更陷入脣槍舌戰、不歡而散，藍白陣營決定各自推派人選，合作破局。

如今郭台銘退選，雖稱「人退，志不退」，但藍白整合未成，郭台銘兩度想角逐總統大位都提前止步，成了他口中「無言的結局」。

至於郭台銘的下一步，郭辦表示，將持續與柯文哲陣營保持良好關係。郭台銘未來如何發揮影響力，以及與柯陣營的互動，都將成為關注焦點。