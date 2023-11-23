影／侯友宜曝光與柯文哲簡訊內容：找一個理由讓郭退選
藍白郭三方會談23日下午在君悅飯店展開，鴻海創辦人郭台銘自稱是「主人」，指稱他只有邀請侯友宜，沒想到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也到場，他稱呼兩人為「重量級的不速之客」。在馬英九、朱立倫發言後，國民黨總統參選人侯友宜經詢問柯文哲，取得柯同意後，侯念出柯的簡訊，在提出希望侯、柯，或是侯、柯、郭見面後，柯提到「如果Credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，需要公開見面」。
侯友宜、朱立倫、馬英九在下午4時45分抵達君悅飯店三樓宴會廳，下午5時12分民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘才抵達。五人見面後，郭台銘率先發言致詞，多次直指侯友宜前晚致電給郭，稱他「老大」，請他出面當「桶箍」，但沒想到馬、朱等「重量級的不速之客」抵達，需要時間準備。
影片來源：聯合新聞網
侯友宜發言時還原為何會有今天的聚會。他說，前兩天柯文哲致電他後，他提出在馬辦延續六點共識，解決未能完成的六點共識，重回現場（馬英九基金會）檢視九份民調。當晚他認為，還有一個力量是郭董事長，「也是我們老大哥；雖然他叫我侯叔叔，但我不敢當」，若能夠在關鍵、公開的審慎過程中，判定「誰正誰副」，「若有郭董參與，我會覺得更圓滿」。
於是，侯友宜特別打給郭董，郭聊了許久近況，郭關心侯、也關心柯。侯說，民調是延續六點共識，應公開面對並解決。隔天，郭說他睡不著覺，想了一夜，問侯「能否一早在八點趕到他家」，他約柯見面，三人好好談，不要再講民調。但侯回郭，「三人見面一定要公開、透明、公正，可供檢視的」。
「很抱歉，我婉拒了郭董，三人在他家見面。」侯友宜說，他和郭說得很清楚，當時他需要的是讓藍白整合的癥結能夠快速、公開、透明地落幕，請郭董來做見證。待藍白整合落幕後，再去見郭董會更圓滿，若郭董要參與藍白整合見證，也能和馬英九一樣以「桶箍」來做見證。
侯友宜接著指出，今天上午他接到柯文哲簡訊，他轉頭請求柯同意是否可以唸出簡訊。柯微微點頭後，侯轉述柯文哲簡訊內容。
柯在簡訊中寫到，「大家最後一次來解決台灣的問題是好的，既然你昨天有打電話給郭董（實際上是郭打給侯），提出想要會面的想法，三人見面，也是塑造團結台灣的意象。如果可以，找一個公開的場合，大家見面談，還是你想要我和你兩人先談？或是三人一起談，若要見面，大家有足夠時間好好談談，不管結果如何，對自己內心也有交代，時間，今天早上，地點，公開地點就可以」。
他也寫到，「如果Cridet要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他（郭）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，所以要秘密見面有困難，所以公開見面，私下見面有困難」。
由於今天上午是侯友宜競選總部舉行祭拜典禮，侯也回柯簡訊：「今天中午以後，我們兩人先談、再見郭董。我們已經回到馬辦，要給見證人很清楚的交代」，侯說，由於從頭到尾都是柯文哲拜託馬總統當見證人，既然問題還沒解決，還是要回到馬辦，畫下一個圓滿的句點。
侯說「藍白合的事情要先解決」，柯又說「今天需要做的是在野整合，團結一切可團結的力量。如果你有困難，我先和郭台銘見面、在和你公開見面」。
侯友宜說，他上午致電柯文哲說，「我和馬總統都在馬辦等妳」，通話時，柯沒有婉拒馬辦見面，他也傳簡訊給柯，「前天你和郭董通話，既然做桶箍整合，已經邀請郭董，我也願意接受這意見，希望三人力量，缺一不可，非常謝謝柯主席」
不過後來柯文哲、郭台銘到了君悅飯店，侯友宜說，君悅飯店的時間、地點，都是從媒體得知的。接著，柯主席才回應他不到馬辦，但「非常歡迎馬前總統和侯一起過來」，侯再回說，「這對馬總統不禮貌，馬總統等了一段時間，尤其那邊從來都是公開透明的」，但柯很客氣說，「馬總統氣度大」。
侯友宜說，今天他來到君悅現場，覺得若是開了小房間，「我覺得不適宜」，就像在這麼重要的時刻，如果是去郭家，這麼重要的時刻，談這些事，都不適宜，「這不是平常時間」。馬隨後說他可以過來，但絕對不會上那個房間，對總統身份不好。
侯說，既然是柯所說的要公開、透明，相信都有一顆光明磊落的心，藍白也好、郭董也好，就在現場好好把六點講清楚，也請郭董來做見證、裁判，到底誰講得比較有道理。
侯友宜致詞後，郭台銘反問，到底他是見證人，還是裁判？侯說，「您就像馬總統一樣，做一個見證人，一個桶箍，誰面對這個問題，那六點延續性的問題，雖然您沒有參與，但馬總統有參與，從頭到尾沒有說過一句話，您就視同是馬前總統的身份，我們非常感謝」。
郭台銘說，今天完全超出預期劇本，「我只是一個見證者，我知道了，我只是一個見證人」。在柯文哲致詞後，他表示，需要休息五分鐘，離開現場。
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