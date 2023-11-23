影／侯友宜曝光與柯文哲簡訊內容：找一個理由讓郭退選

藍白郭三方會談下午在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲傳給他的訊息。（記者杜建重／攝影）

藍白郭三方會談23日下午在君悅飯店展開，鴻海創辦人郭台銘 自稱是「主人」，指稱他只有邀請侯友宜 ，沒想到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也到場，他稱呼兩人為「重量級的不速之客」。在馬英九、朱立倫發言後，國民黨總統參選人侯友宜經詢問柯文哲 ，取得柯同意後，侯念出柯的簡訊，在提出希望侯、柯，或是侯、柯、郭見面後，柯提到「如果Credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，需要公開見面」。

侯友宜、朱立倫、馬英九在下午4時45分抵達君悅飯店三樓宴會廳，下午5時12分民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘才抵達。五人見面後，郭台銘率先發言致詞，多次直指侯友宜前晚致電給郭，稱他「老大」，請他出面當「桶箍」，但沒想到馬、朱等「重量級的不速之客」抵達，需要時間準備。

影片來源：聯合新聞網

侯友宜發言時還原為何會有今天的聚會。他說，前兩天柯文哲致電他後，他提出在馬辦延續六點共識，解決未能完成的六點共識，重回現場（馬英九基金會）檢視九份民調。當晚他認為，還有一個力量是郭董事長，「也是我們老大哥；雖然他叫我侯叔叔，但我不敢當」，若能夠在關鍵、公開的審慎過程中，判定「誰正誰副」，「若有郭董參與，我會覺得更圓滿」。

於是，侯友宜特別打給郭董，郭聊了許久近況，郭關心侯、也關心柯。侯說，民調是延續六點共識，應公開面對並解決。隔天，郭說他睡不著覺，想了一夜，問侯「能否一早在八點趕到他家」，他約柯見面，三人好好談，不要再講民調。但侯回郭，「三人見面一定要公開、透明、公正，可供檢視的」。

「很抱歉，我婉拒了郭董，三人在他家見面。」侯友宜說，他和郭說得很清楚，當時他需要的是讓藍白整合的癥結能夠快速、公開、透明地落幕，請郭董來做見證。待藍白整合落幕後，再去見郭董會更圓滿，若郭董要參與藍白整合見證，也能和馬英九一樣以「桶箍」來做見證。

侯友宜接著指出，今天上午他接到柯文哲簡訊，他轉頭請求柯同意是否可以唸出簡訊。柯微微點頭後，侯轉述柯文哲簡訊內容。

柯在簡訊中寫到，「大家最後一次來解決台灣的問題是好的，既然你昨天有打電話給郭董（實際上是郭打給侯），提出想要會面的想法，三人見面，也是塑造團結台灣的意象。如果可以，找一個公開的場合，大家見面談，還是你想要我和你兩人先談？或是三人一起談，若要見面，大家有足夠時間好好談談，不管結果如何，對自己內心也有交代，時間，今天早上，地點，公開地點就可以」。

他也寫到，「如果Cridet要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他（郭）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，所以要秘密見面有困難，所以公開見面，私下見面有困難」。

由於今天上午是侯友宜競選總部舉行祭拜典禮，侯也回柯簡訊：「今天中午以後，我們兩人先談、再見郭董。我們已經回到馬辦，要給見證人很清楚的交代」，侯說，由於從頭到尾都是柯文哲拜託馬總統當見證人，既然問題還沒解決，還是要回到馬辦，畫下一個圓滿的句點。

侯說「藍白合的事情要先解決」，柯又說「今天需要做的是在野整合，團結一切可團結的力量。如果你有困難，我先和郭台銘見面、在和你公開見面」。

侯友宜說，他上午致電柯文哲說，「我和馬總統都在馬辦等妳」，通話時，柯沒有婉拒馬辦見面，他也傳簡訊給柯，「前天你和郭董通話，既然做桶箍整合，已經邀請郭董，我也願意接受這意見，希望三人力量，缺一不可，非常謝謝柯主席」

不過後來柯文哲、郭台銘到了君悅飯店，侯友宜說，君悅飯店的時間、地點，都是從媒體得知的。接著，柯主席才回應他不到馬辦，但「非常歡迎馬前總統和侯一起過來」，侯再回說，「這對馬總統不禮貌，馬總統等了一段時間，尤其那邊從來都是公開透明的」，但柯很客氣說，「馬總統氣度大」。

侯友宜說，今天他來到君悅現場，覺得若是開了小房間，「我覺得不適宜」，就像在這麼重要的時刻，如果是去郭家，這麼重要的時刻，談這些事，都不適宜，「這不是平常時間」。馬隨後說他可以過來，但絕對不會上那個房間，對總統身份不好。

侯說，既然是柯所說的要公開、透明，相信都有一顆光明磊落的心，藍白也好、郭董也好，就在現場好好把六點講清楚，也請郭董來做見證、裁判，到底誰講得比較有道理。

侯友宜致詞後，郭台銘反問，到底他是見證人，還是裁判？侯說，「您就像馬總統一樣，做一個見證人，一個桶箍，誰面對這個問題，那六點延續性的問題，雖然您沒有參與，但馬總統有參與，從頭到尾沒有說過一句話，您就視同是馬前總統的身份，我們非常感謝」。