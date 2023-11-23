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藍白郭期約賄選？鄭文燦「開房間」偽片？ 立委質詢

記者王宏舜／台北即時報導
立法委員王鴻薇質疑鄭文燦「疑似開房間」的影片，至今已近1個月，法務部為何未提出任何訊息，究竟影片有無偽造、可否辨識？(記者王宏舜／攝影)
立法委員王鴻薇質疑鄭文燦「疑似開房間」的影片，至今已近1個月，法務部為何未提出任何訊息，究竟影片有無偽造、可否辨識？(記者王宏舜／攝影)

立法委員鄭運鵬今在司法及法制委員會質詢法務部長蔡碧仲，問藍白郭等三人計畫合縱連橫，民眾黨主席柯文哲還說是「期約賄選」，是否違法？蔡表示台北地檢署已受理告發，案件偵辦中。鄭說，案件應「不起訴」，因為這些人可能有相當聲望、不小心觸法，若起訴將是很嚴重的事，但若不起訴或無罪，大家是否會「比照辦理」？還先開出薪資表讓人參考？

鄭運鵬認為「期約賄選」的樣態，法務部應整理出來，而誰要當桶箍、頭家？這都是不好的示範。蔡碧仲表示，何謂「搓圓仔湯」，因本次選舉出現新的形態，當事人是出於什麼樣的立場，需要研究。

而法務部調查局請立法院審議「法務部調查局組織法第五條條文修正草案」，法務部指出包括新世代反毒策略行動綱領、新世代打擊詐欺策略行動綱領等任務，都是當前辦理的重大專案，與民眾權益及社會安定息息相關，為長遠科技偵查的統疇與發展，落實科技偵查專業化，亟需增置科技副首長一名，因此修正將副局長2人修正為2人至3人。

調查局長王俊力向立委說明，是基於業務需求考量而增設副局長，同時調查局業務量越來越多，也不太可能會「縮得回來」。王說，未來會增加30名打詐、資安人力並已獲行政院核准，下年度調查官特考將放進去，考試科目也會與這些工作相符。

立委王鴻薇詢問深偽影片要花多少時間、幾成可以辨識得出來？王俊力指出2周內通常可以辨識出來。王鴻薇說10月26日她提出鄭文燦「疑似開房間」的影片，至今已近1個月，法務部卻未提出任何訊息，究竟影片有無偽造、可否辨識？原因為何？

王俊力答稱，鄭副院長有向警方提告，警方已處理；王鴻薇質疑法制委員會早已提出質疑，怎無聲無息？

另外，王鴻薇也提出「陳文茜與趙少康」在網路上的廣告投資理財「詐騙廣告」，從臉書跳到YT，下回是否跳到抖音？怎麼無法下架而且抓不到源頭？假影片高達11萬次瀏覽，不知有多少人受騙。王俊力說，下架速度與社群媒體是否配合有關。

投資 社群媒體 詐騙

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