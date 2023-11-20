藍白合破局？ 黃暐瀚：柯文哲「拚戰到底」非「參選到底」
民眾黨總統參選人柯文哲昨天說他會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底。藍白合是否破局？資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，先注意，柯文哲的用詞是「拚戰到底」，不是「參選到底」。
黃暐瀚說，等了快兩年，賴蕭終於搭檔參選總統副總統，綠營今年大選遠比外界、藍白想像中團結，連沒有列入不分區的衛福部前部長陳時中也說「大局為重」。
他表示，反觀上周三都簽約「訂婚」的藍白、上周六「結婚」原擬宣布誰正誰副卻破局，昨天柯文哲宣告「用民眾黨總統候選人身分，拚戰到底」，柯粉台下痛哭感動，藍營聽完一頭霧水：「啊現在，算是破局了嗎？」
黃暐瀚表示，柯文哲的用詞是「拚戰到底」，不是「參選到底」。記者不敢確認、詢問柯辦發言人陳智菡，得到的回答卻是「大家可以各自解讀」。國民黨主席朱立倫宣告等到22日周三，藍白這場戲，不知是「歹勢拖棚」？還是「好戲連棚」？
另外，朱立倫昨天宣布國民黨不分區立委名單，將高雄市前市長韓國瑜名列第一。黃暐瀚表示，去年中南部四大選將「柯志恩2、謝龍介10、蘇清泉11、王育敏13」統統入列，前3人甚至還在安全名單之中。顯然朱立倫論功行賞，有戰功就有安排，這對國民黨的士氣絕對有益。
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