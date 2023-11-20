藍白合破局？ 黃暐瀚：柯文哲「拚戰到底」非「參選到底」

台灣民眾黨19日在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」。(記者胡經周／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天說他會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底。藍白合是否破局？資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，先注意，柯文哲的用詞是「拚戰到底」，不是「參選到底」。

黃暐瀚說，等了快兩年，賴蕭終於搭檔參選總統副總統，綠營今年大選遠比外界、藍白想像中團結，連沒有列入不分區的衛福部前部長陳時中 也說「大局為重」。

他表示，反觀上周三都簽約「訂婚」的藍白、上周六「結婚」原擬宣布誰正誰副卻破局，昨天柯文哲宣告「用民眾黨總統候選人身分，拚戰到底」，柯粉台下痛哭感動，藍營聽完一頭霧水：「啊現在，算是破局了嗎？」

黃暐瀚表示，柯文哲的用詞是「拚戰到底」，不是「參選到底」。記者不敢確認、詢問柯辦發言人陳智菡，得到的回答卻是「大家可以各自解讀」。國民黨 主席朱立倫宣告等到22日周三，藍白這場戲，不知是「歹勢拖棚」？還是「好戲連棚」？

國民黨主席朱立倫（右二）19日公布立委不分區名單。記者余承翰／攝影