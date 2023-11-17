任不分區立委龍頭？柯文哲恐後悔藍白合？王金平回應了

傳被點名是立院龍頭最佳人選，前立法院長王金平表示沒有接獲任何徵詢。（本報資料照片）

藍白合結果明天就會宣布結果，近日民眾黨傳出強烈反彈，外界猜測民眾黨主席柯文哲 可能後悔？前立法院長王金平 今天表示，之前的共識是堂堂正正在全面人民面前做出的承諾，他相信大家會遵守諾言。他也向郭台銘喊話，期待郭可以回到藍陣營，一起團結所有非綠聯盟共同努力，達成共同目標。

外傳藍白若合，王金平被點名是立院龍頭最佳人選，但對不分區提名，王金平今天表示沒有接獲任何徵詢，他說，「11月3日是報名截止日，我連報名都沒有」。

至於之前外界盛傳王金平對前總統馬英九出面支持全民調極度不滿，王金平今天反駁，他說他沒有批評，「是你們大家亂講」，他強調自己沒有對此事回應，「只是說自己看法而已」。

王金平上午參加1111人力銀行「2023幸福企業」頒獎典禮，會前接受訪問時，針對近日藍白合各項議題做以上表示。

媒體詢問是否滿意近日藍白合進度？王金平表示，大家各自努力爭取人民支持，明天就會公布民調結果。至於有人擔心民進黨會灌票給國民黨 總統候選人侯友宜？王金平表示，那也沒有辦法，大家要各自努力。

藍白總統候選人合作遊戲規則出爐後，民眾黨反應激烈，認為對民眾黨不利，王金平表示，每個人看法會不一樣，反正大家就各自努力。

對於近日柯文哲哽咽，認為是被國民黨逼迫，王金平表示，不至於這樣，柯文哲應是考量黨內各方面失望情緒，他個人感到難過而已，絕對不是受到什麼壓迫，也沒人去壓迫他，如何壓迫法？他相信柯文哲會接受方案，一定是考慮何種方式對非綠最好，可以達到下架民進黨目的。

有人將柯文哲態度鬆動，關鍵是王金平之前與柯見面時，談到選舉經費100億元，王金平澄清沒有談到任何數字，絕對沒有，「你們可以去問柯市長」。

媒體詢問王金平是否會以關公兄弟身分與郭台銘見面？王金平表示，目前還沒有，他期待郭能回到藍陣營，一起團結一致，以所有非綠聯盟做共同努力，達成共同目標。

至於國民黨是否有對柯文哲可能翻案做好備案？王金平連說他不知道，他說，國民黨的事，他一律沒有連繫，包括朱主席也沒有連繫。