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黃國昌加入民眾黨 徐春鶯婉拒列不分區立委

記者林縉明／台北17日電
時代力量前立委黃國昌退黨，加入民眾黨 。(本報資料照片)
時代力量前立委黃國昌退黨，加入民眾黨 。(本報資料照片)

時代力量前黨主席黃國昌列入民眾黨不分區安全名單呼聲高，黃國昌昨申請退黨，並火速宣布加入民眾黨，黃發出一封信給公益捍衛行動的夥伴，說他支持民眾黨主席柯文哲所提出「把國家還給你」的理念，並決定加入民眾黨，目前主流民意是政黨輪替，更重要的是未來聯合政府必須有強而有力的防腐劑，避免重蹈過去的錯誤。

時代力量黨主席王婉諭昨晚表示，做為黨主席，她深深體會到，要堅持價值和初衷，在藍綠和黑金夾擊中，走出一條第三勢力的道路，真的非常艱難，但她仍無法認同，也不可能因此就去選擇那條比較容易的道路，時代力量絕不會因此停下腳步，會繼續勇敢的前行。

黃國昌也在臉書發文說，針對民進黨中央一周發四篇新聞稿罵他，他受寵若驚，既然如此，他願意親赴民進黨中央，與民進黨主席賴清德就民進黨對他提出的指教，以及「民進黨是否應繼續全面執政」進行公開討論，網路全程直播，時間都配合。

另外，民眾黨不分區立委名單原擬納入中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯，引發雙重國籍爭議。徐春鶯昨天表示，她已經婉謝民眾黨可能提名不分區立委的邀請，她沒有大陸護照，唯一申請的護照早在30年前過期，後來到台灣沒有需要就沒有再辦過；戶籍則早在20年前到台灣定居時放棄大陸戶籍，希望社會紛紛擾擾能到此結束。

民進黨 賴清德 柯文哲

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