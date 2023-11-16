綠不分區名單 正國會缺席抗議 英系陳時中也未入列

民進黨中常委陳茂松15日批評不分區安全名單，正國會一個都沒有。（記者季相儒／攝影）

民進黨 中執會昨天通過不分區立委提名名單，不過，黨內派系正國會六席中執委集體缺席中執會，拒絕為不分區名單背書。正國會中常委陳茂松表示，各派系都被列入不分區安全名單，就正國會一個都沒有，黨中央事前未協調，這幾天派系領袖林佳龍一直反映，「那幾個人甩都不甩」。

民進黨本屆不分區拿下13席，2024面對大環境不利、小黨分票、執政包袱等因素，黨內預估不分區安全名單約10到12席。昨天通過的不分區立委名單前12名，依序為：靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，立委洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵，以及演員郭昱晴；其中，現任立委占8人。

黨內認為，林月琴是名單亮點，靖娟基金會是為了紀念發生在1992年的健康幼稚園火燒車事件所創，該事件中，國民黨總統參選人侯友宜獨子亦是罹難者之一；名列第二的沈伯洋，是民間全民防衛組織「黑熊學院」院長。

其餘名單還包括台灣首位棒球女性裁判劉柏君名列第23、知名足球球評石明瑾名列第24，總共提名34人。

民進黨主席賴清德 表示，本屆提名以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，有民進黨在乎的一貫價值，包括社福、兒少權益、綠能環境、性別平權、國際人權、身心障礙、新住民、客家等；也有涵蓋新聞、文化、醫療、護理、法學、教育、運動、中小企業、會計、農業等領域。

面對黨內正國會反彈，黨務人士說，主要派系均有代表人物入列，民進黨行之有年，正國會是由精神領袖游錫堃作為代表，再戰立院龍頭。但正國會人士主張，游錫堃是民進黨公共財，入選並非代表正國會，是主席賴清德表達需要游錫堃。

該人士說，安全名單內，卓榮泰的「民主活水」就有洪申翰、范雲二席，正國會有十幾個立委、六席中執委、二席中常委，好歹在黨內占約「二成股權」，結果一席都沒有，這樣交代得過去嗎？

派系人士也透露，湧言會的推薦名單是新竹市前議員李妍慧，但湧言會召集人王定宇臉書貼出和林楚茵合照說，「我們支持林楚茵」。

此外，英系衛福部前部長陳時中 未進入名單中，原本呼聲極高的醫師公會全聯會理事長周慶明也未入列，醫界代表是提名癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭，不過，排名第13位。