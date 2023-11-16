我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

綠不分區名單 正國會缺席抗議 英系陳時中也未入列

記者蔡晉宇／台北16日電
民進黨中常委陳茂松15日批評不分區安全名單，正國會一個都沒有。（記者季相儒／攝影）
民進黨中常委陳茂松15日批評不分區安全名單，正國會一個都沒有。（記者季相儒／攝影）

民進黨中執會昨天通過不分區立委提名名單，不過，黨內派系正國會六席中執委集體缺席中執會，拒絕為不分區名單背書。正國會中常委陳茂松表示，各派系都被列入不分區安全名單，就正國會一個都沒有，黨中央事前未協調，這幾天派系領袖林佳龍一直反映，「那幾個人甩都不甩」。

民進黨本屆不分區拿下13席，2024面對大環境不利、小黨分票、執政包袱等因素，黨內預估不分區安全名單約10到12席。昨天通過的不分區立委名單前12名，依序為：靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，立委洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵，以及演員郭昱晴；其中，現任立委占8人。

黨內認為，林月琴是名單亮點，靖娟基金會是為了紀念發生在1992年的健康幼稚園火燒車事件所創，該事件中，國民黨總統參選人侯友宜獨子亦是罹難者之一；名列第二的沈伯洋，是民間全民防衛組織「黑熊學院」院長。

其餘名單還包括台灣首位棒球女性裁判劉柏君名列第23、知名足球球評石明瑾名列第24，總共提名34人。

民進黨主席賴清德表示，本屆提名以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，有民進黨在乎的一貫價值，包括社福、兒少權益、綠能環境、性別平權、國際人權、身心障礙、新住民、客家等；也有涵蓋新聞、文化、醫療、護理、法學、教育、運動、中小企業、會計、農業等領域。

面對黨內正國會反彈，黨務人士說，主要派系均有代表人物入列，民進黨行之有年，正國會是由精神領袖游錫堃作為代表，再戰立院龍頭。但正國會人士主張，游錫堃是民進黨公共財，入選並非代表正國會，是主席賴清德表達需要游錫堃。

該人士說，安全名單內，卓榮泰的「民主活水」就有洪申翰、范雲二席，正國會有十幾個立委、六席中執委、二席中常委，好歹在黨內占約「二成股權」，結果一席都沒有，這樣交代得過去嗎？

派系人士也透露，湧言會的推薦名單是新竹市前議員李妍慧，但湧言會召集人王定宇臉書貼出和林楚茵合照說，「我們支持林楚茵」。

此外，英系衛福部前部長陳時中未進入名單中，原本呼聲極高的醫師公會全聯會理事長周慶明也未入列，醫界代表是提名癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭，不過，排名第13位。

依民進黨傳統，醫界代表向來排名不會太差。先前傳出醫界連署力薦「親賴」的醫師全聯會理事長周慶明，而黨內「英系」仍持續運作陳時中到最後一刻，但提名委員會考量提名哪一邊恐都有後續內部擺不平問題，最終才敲定王正旭代表出線。

民進黨不分區立委名單 資料來源／民進黨
民進黨不分區立委名單 資料來源／民進黨

民進黨 陳時中 賴清德

上一則

新聞評論／民意驅動藍白合 下一目標：政黨輪替

下一則

赴陸團人次限制 旅遊業反彈 交長：人多會調整

延伸閱讀

游錫堃入列民進黨不分區 再拚立院龍頭

游錫堃入列民進黨不分區 再拚立院龍頭
新聞評論／當鐵桿醫護都反彈 綠還守得住堡壘？

新聞評論／當鐵桿醫護都反彈 綠還守得住堡壘？
民進黨不分區 陳時中被指仇恨值高恐落馬

民進黨不分區 陳時中被指仇恨值高恐落馬
誇陳時中「好酒量」 醫師陳世瑀收賄最終判決出爐

誇陳時中「好酒量」 醫師陳世瑀收賄最終判決出爐

熱門新聞

藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
圖／路透社資料照

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來