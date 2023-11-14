新聞評論／當鐵桿醫護都反彈 綠還守得住堡壘？

當人們注視著藍白合的發展，在綠營那方，正發生的是醫護界的幾起反彈。醫界向來被視為民進黨 的鐵桿板塊，但今年情況明顯不同。最近傳出，民進黨計畫把衛福部前部長陳時中 納入不分區立委，醫界對此大為反彈，認為看扁醫界，並發動連署抗議。此外，醫護界人員將於19日在凱道舉辦「黑十字運動」，要求改善基層醫事人員低薪苦勞處境。對此，蔡政府雖提出200億台幣(約6.1億美元)的薪資挹注計畫，仍無法平息醫護人員的怨忿。

這次醫護界的反彈，一則有政治脈絡可循，二則具有社會結構性因素；兩者都與三年防疫 所積累的不滿有關，也反映了蔡政府習於頭痛醫頭、甚至頭痛醫腳的輕率態度。其中，陳時中在擔任衛福部長及防疫總指揮期間，作岀諸多偏頗、專斷而違背專業的決策，卻因迎合民進黨的控制需要而受到重用，一再引發社會強烈的仇恨感。如今看來，醫界對此已感到忍無可忍。

陳時中去年在爭議中被民進黨提名參選台北市長，結果遭到嚴重挫敗。這證明，蔡英文總統對他的「錯愛」，已無法提供他任何「加持」效果。然而，陳時中卻繼續被委以重任，除出任賴清德台北市競選總部主委，如今民進黨又打算將他列為不分區立委，為他進入國會開路，因而引爆醫界的強烈反彈。醫界對陳時中的不滿，除認為其「牙醫」身分不足以代表整個「醫界」外，對他領導防疫期間的表現顯然極不滿意，認為他罔顧基層醫護的辛勞，卻把功勞都攬在自己身上，這是極其難耐的事。

為此，醫界正展開連署，反對民進黨將陳時中以醫界代表身分納入不分區，建議改以醫師公會全國聯合會理事長周慶明取而代之。據了解，在提名討論過程，周慶明是賴清德屬意人選，但蔡英文和陳建仁則更屬意陳時中，雙方將如何拉鋸，頗受矚目。諷刺的是，陳建仁和衛福部長薛瑞元極力為陳時中辯解，說他帶領三年防疫的「貢獻」功不可沒。但他們顯然忽略，陳時中對蔡政府的「貢獻」，正好就是民眾對他的「仇恨值」；蔡政府多麼不接地氣，由此可見。

比起醫界對陳時中的不滿，醫事人員對政府罔顧基層醫護辛勞的憤怒，則又更為真實。近幾年，護理人員爆發大規模出走潮，每年流失近5000名護理師，造成照護現場人力嚴重短缺。但蔡政府對此卻不聞不問，陳時中的防疫作為把大量風險和責任丟給一線護理人員，但應該給付的津貼卻拖欠不至，顯示政府將護理師當成苦勞的剝削心態。最近選舉在即，行政院才緊急編列200億元預算，聲稱明年將為醫事人員加薪；但這種臨陣補破網的撒幣心態，能買回他們的心嗎？

更荒謬的是，為了補足護理人員的人力缺口，政府辦理護理國考採取變通辦法，竟然是降低考試門檻；把難度較高的科目如「基礎醫學」的占比，由原來的20％降為10％。此舉，也引發基層護理師的不滿，認為草率降低標準，是打擊護理師的專業形象，不顧醫護品質。然而，薛瑞元卻冷言冷語反譏說，要讓國考有更多人通過，護理師還反對，不曉得他們的邏輯何在？如此冷血的衛福部長，會在乎醫護體系的健全嗎？

這幾波醫護界的反彈，反映的都是醫事人員長期的積鬱，包括對政府凡事政治掛帥及敷衍了事的不滿，歷經三年防疫壓力鍋後的大爆炸。醫界人員長期挺綠，原有其本土知識分子的認同脈絡，但當目睹蔡政府的用人唯親、不問是非後，要如何再挺下去？民進黨還守得住這座堡壘嗎？