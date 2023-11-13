王金平指全民調南部反彈 王令麟向朱立倫說「不如求己」

東森集團總裁王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。(記者張睿廷／攝影)

針對前總統馬英九支持以全民調 決定藍白合總統人選，前國民黨 秘書長李乾龍昨天說，前立法院長王金平 告訴他，馬英九的建議恐怕應更深思熟慮，南部反彈不小；王金平也要特別提醒國民黨總統參選人侯友宜，全民調這件事一定要謹慎思考。

中央社報導，李乾龍表示，王金平昨天一早就打給他並提到，馬英九的建議恐怕應更深思熟慮，南部反彈不小。王金平認為，如果是國民黨總統參選人侯友宜與柯文哲搭配，柯文哲一定不會接受，會繼續出招；但如果是柯侯配，未來國民黨的立委要聽誰的、國民黨未來該如何自處。

李乾龍強調，王金平特別要他提醒侯友宜，全民調這件事一定要謹慎思考；他也詢問王金平，是否能對媒體轉達其看法，王金平也答應，因此他特別出來呼籲，國民黨中央與侯辦真的必須謹慎為之。

李乾龍指出，現在就好比在牌桌上，一個籌碼只有1元的人，卻要跟手上有1000元的人喊梭哈，「有這種道理嗎？」

李乾龍說，如果要進行全民調，手機民調一定不能超過20%，全民調中還要顯示政黨實力，在全民調中對比可以到80%，政黨支持度應占20%，即便要合作、也應該要讓雙方支持者都心服，未來才有勝選可能。

另據本報系聯合報報導，東森集團總裁王令麟昨前往新北市五股參加「全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會」為侯友宜造勢，對於藍白合觸礁，致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。