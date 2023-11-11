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地方首長挺全民調提議 國民黨黨高層：馬應出面說明

台灣新聞組／台北11日電

藍白合瀕臨破局，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨在廣播節目中代表前總統馬英九呼籲「全民調」，基隆市長謝國樑及竹竹苗三縣市長昨天都表示「十分贊同」，呼籲國民黨可以採納這個建議。

馬英九的建議在黨內議論紛紛，雖有人表態力挺，但有人支持黨中央的德國模式方案，只是馬英九在黨內分量不同，許多人不便具名回應，卻不認同這項主張。一位藍營大老說，「柯文哲用1毛錢和國民黨博100元，馬英九卻拿100元和柯文哲換1毛錢」，真是笑話。

藍營資深立委多有疑慮，擔心會出現「灌水」爭議；國民黨高層呼籲，面對如此重大議題，馬英九本人應主動出面，詳細說明他對藍白合全民調主張、依據及作法，不能讓子彈亂飛，造成情況更加失控。

台北市長蔣萬安說，所有人都希望用智慧做妥適的處理，這是大家共同的希望。是否贊成全民調？蔣萬安說，一定是希望藍白展現智慧誠意，有最妥適的解決。

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安以及苗栗縣長鍾東錦，昨晚發出聯合聲明指出，「十分贊同」馬英九的看法，並呼籲國民黨可以採納這個建議。

有黨內人士表示，馬英九和韓國瑜提出全民調主張，會助長柯文哲的驕態，在談判中爭取對自己有利的籌碼，對國民黨和侯友宜而言，馬的出手，是減少自己方有利的籌碼，反而增加談判的困難度。

不少藍營立委參選人感謝馬英九說出大家的心聲，讓政黨輪替終於看見一線曙光，不過，對於全民調的具體內容，大家仍有不同看法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天在廣播節目中表示，藍白若不合，對國民黨衝擊最大的也許不是總統選舉，而是立委選舉，可能連守住現在的席次都有問題，目前他接觸到的國民黨立委參選人都問，能不能請民眾黨總統參選人柯文哲站台。

馬英九 國民黨 民調

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