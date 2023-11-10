立院龍頭 游錫堃、韓國瑜、王金平被點名

立院龍頭競逐，韓國瑜也被點名。（本報資料照片）

中選會20日開始總統立委登記，藍綠白不分區立委提名名單備受關注。民進黨派系推薦人選意見已漸收攏，由立法院長游錫堃續任共識高；國民黨 則是高雄市前市長韓國瑜 和立法院前院長王金平 被點名；民眾黨則是前總統陳水扁醫療組發言人陳昭姿、前立委黃國昌名列一、二名。

民進黨原定昨天接續討論不分區立委提名，因故改至13日，派系推薦人選部分意見已逐漸收攏，由現任立法院長游錫堃續任，再度角逐立院龍頭也獲黨內共識。黨內人士表示，將秉持跨黨派、跨世代、跨領域的審議原則討論名單，預計15日通過。

國民黨不分區提名進入小組審查工作階段，韓國瑜獲中常委、中評委、中央委員串聯推薦，力拱位列不分區第一名，就是看準韓粉的動員能量；也有一派主張，讓韓排在第13名邊緣名單以衝高政黨票。

國民黨主席朱立倫2016年提名的第九屆不分區名單，第一名為王金平，正是借重王調和鼎鼐的功力；外界預期下屆國會三黨不過半，黨內開始浮現王金平回鍋重掌立院的聲浪。

民眾黨不分區名單預計15日通過。陳昭姿、黃國昌預計分列第一、二名，柯競選總幹事黃珊珊列第三，其他依序為北市黨部主委林國成、戰國策董事長吳春城、媒體人張啟楷、新住民黨主席麥玉珍、政大教授江明修。原本也在安全名單的陸配徐春鶯，是否還會被列在不分區名單內，有待下周選決會討論。