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遭爆扮紅衛兵歌頌毛澤東 徐春鶯：只是唱兒時歌曲

記者林縉明／台北即時報導
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

民眾黨傳出擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐遭質疑曾任中國大陸國家幹部．昨天又流出徐打扮成紅衛兵歌頌毛澤東的影片。徐春鶯今天(台北時間4日)發出聲明表示，當天聚會是大陸的兒童節，有姐妹帶來網購的紅領巾，唱著兒時年代的歌曲，居然被抹紅有政治意味，難道認同台灣就不能有兒時回憶嗎？

徐春鶯指出，該張照片是在2018年6月1日拍攝，因為有上海同鄉姐妹返回台北，20多位上海姐妹就相約聚餐話家常，在台北的餐廳、不是外傳的桃園；當天正逢大陸的兒童節，有姐妹就帶來網購的紅領巾，大家就戴上紅領巾唱兒歌，所唱的兒歌是過去讀小學時，大家都琅琅上口的時代歌曲，這只是大家慶祝兒童節喚起兒時的回憶，居然就被抹紅有政治意味。

至於戴紅領巾被解讀是扮演紅衛兵，徐春鶯說，這是無知的惡意解讀，戴紅領巾並不是紅衛兵的標誌，大陸的小學生至今都還會戴著紅領巾，難道所有大陸的學生現在天天都在扮紅衛兵？

「認同台灣就不能有兒時回憶嗎？」徐春鶯說，為什麼要那麼殘忍抹紅他們，誰沒有童年，誰沒有回憶。

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