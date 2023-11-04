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為郭台銘連署涉賄 小英之友會組長收押

台灣新聞組／台北4日電
鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，雄檢收押1名小英之友會李姓組長。(記者古和純／攝影)
鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，雄檢收押1名小英之友會李姓組長。(記者古和純／攝影)

鴻海創辦人郭台銘連署破百萬，爭議卻不斷。一名「小英之友會」李姓組長涉嫌以400元（台幣，下同）價格替郭台銘買連署書，遭檢方依違反「選罷法」向法院聲請羈押獲准。此外，士林地檢署近日發動第三波搜索約談五人，訊後聲押一人獲准，另兩人30萬元交保，其中包括台北市前里長蘇府庭、郭台銘投資的富佳生技董事長廖本揚。

本報系聯合報報導，郭台銘送交逾103萬份總統選舉連署書，對於廖本揚因連署涉賄遭調查、交保，郭辦發言人黃士修表示，有拜託廖本揚管理一些物資、發放文宣，但絕無設定績效，郭辦連署官方站點都嚴格守法，且廖本揚、郭台銘官方站點都是因為文宣物資等被調查，不是個資買賣等案件，他看來就是政治操作。

士檢表示，北市張姓前里長透過地方人脈，以逾20萬元報酬達成1000份連署書，交付空白連署書給熟識親友，稱完成一張連署書可得250元，涉嫌連署行賄罪，檢方前天指揮警、調搜索。士檢不否認會有進一步行動。

雄檢上周五查賄帶回19人，其中7名被告包含民進黨高雄黨部執委曾睿涵。據了解，曾女身兼高雄小英志工協會總團長及高市府顧問職位，因涉以500元買連署書，檢方訊問後命30萬元交保，翌日遭解除市府顧問，黨員身分也不保。

另據中央社報導，檢調近日查出在「小英之友會」擔任組長的李姓男子涉以自家機車行作為掩護，向顧客詢問願不願意以400元台幣幫郭台銘連署，藉此換取民眾個資。檢方昨天訊後聲押獲准。

小英之友會表示，經查並無李姓男子會籍。民進黨高雄市黨部說，李姓男子有全國黨代表身分，將依黨紀處理。

民進黨發言人張志豪表示，中央黨部早已三申五令要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務。他表示，民進黨的態度非常清楚一致，黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若黨員違反黨章黨綱及黨內相關規定，一樣貫徹黨紀、開除黨籍。

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