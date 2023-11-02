為郭台銘連署 查獲17案涉不法 有「送米酒換連署」

收購、偽造總統連署書 製表／司法社會中心

鴻海創辦人郭台銘 力拚連署參加總統大選，但收受連署書爭議不斷；台北、桃園、宜蘭、金門陸續傳出買連署書、買個資 的連署行賄案，有多人被羈押或交保，基隆連署總部也發生「送米酒換連署」事件遭檢警搜索查辦。

根據統計，至昨晚為止，各地檢署發動偵查為郭台銘連署涉不法案共17件，其中14件為收購連署書（一件為預備犯）、2件偽造連署書、一件違反選罷法，共收押17人。

士林地檢署上月追查郭台銘設於雙北地區的連署站涉及不法，傳喚多人到案，其中，北投溫泉大亨陳仲明偵訊後300萬元(台幣，下同，約9萬2633美元)交保，不過，調查局新北市調處又掌握其另涉他案，傳喚到案後，昨由新北地院裁定羈押。

台北地檢署另外發現，陳仲明透過綽號「鍾馗」的竹聯幫前地堂堂主、統促黨副主席李宗奎，在台北市中山區一帶以每份300元換取郭台銘連署書，前天搜索傳喚8人到案，偵訊後李宗奎60萬元交保，其公司女會計等7人各以4至15萬元交保。據了解，李宗奎辯稱是個人行為，與郭台銘無關。

台北市計程車工會理事長唐文龍涉嫌透過工會組織，以每份200元換得數百份連署書，前天被約談到案後，唐文龍50萬元交保、3人交保2至5萬元、一人限制住居。前桃園縣觀音鄉長、財團法人褒忠亭義民中學財團第15屆董事長黃茂實，涉嫌提供大筆資金指示楊梅新屋地區許姓里長為連署奔走，檢方認定兩人屬連署行賄預備犯，訊後命黃、許各以20萬、10萬元交保。

宜蘭檢方也查獲兩名男子涉嫌購買或從不明管道取得兩百份個資，偽造16份連署書，兩人稱「熱心幫忙」，檢方聲押，但法院裁定5至8萬元交保。金門地檢署也宣布查 獲林姓男子等3人以每份一到兩百元收購連署書，經營公司的林姓男子供稱受朋友請託收購郭台銘連署書，他委請兩員工收購近300份，林被法官裁定羈押，兩名女員工各以10萬和5萬元交保。

基隆地檢署則接獲情資，指郭台銘連署站涉以米酒號召民眾連署，昨指揮警調人員搜索郭在基隆市孝三路連署總部和多處連署站，將總部負責人員帶回調查，並查扣米酒、手機、連署資料影本等物證，訊後其中5人各以3到5萬元交保。由於瓶裝米酒市價27元，未達30元賄選要件，檢方將追查是否搭配其他物品影響民眾連署意願。