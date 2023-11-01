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郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

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一變再變 郭辦：連署書壓線送

台灣新聞組／台北1日電
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

「藍白合」還在談判，鴻海創辦人郭台銘原定今天將與副手搭檔賴佩霞到台北市選委會送交連署書，還發出新聞稿表示，他和賴佩霞一定不負所託、奮戰到底，不過昨晚郭台銘辦公室臨時收回行程，稱與選委會確認時間再通知。但今早郭辦又發通知，稱下午2點將送交連署書至台北市選委會。

郭辦表示，因維安考量更改動線，於選委會下班後調整，為確保一切順利，故於今日確認後再行通知，今天下午2點將送交連署書至台北市選委會。

中選會明天截止受理總統副總統選舉被連署人連署書，在野整合仍無結果，令藍營支持者很焦慮。立法院前院長王金平昨天表示，他很早以前就肯定藍白會合，現在情勢發展也趨於樂觀，至於如何整合郭台銘？王語帶玄機地說，「要等連署程序走完，有時候不能明說」，但正式登記之前，如果還談不攏，就完蛋了。

郭台銘辦公室發言人黃士修表示，郭會拚連署到最後一刻，至於11月底總統登記是要用連署獨立參選？還是要用政黨推薦？郭跟民眾黨主席柯文哲一直都有在討論合作空間，有很好的討論，一切順其自然，水到渠成；柯文哲也有在跟國民黨主席朱立倫談，雖然看起來進度有點「卡卡的」，不過沒關係，也讓他們順其自然。

另外，新竹地檢署追查新埔鎮代表會主席王增基協助郭台銘連署買票案發現，曾幫郭台銘「技術性站台」的國民黨前中常委范成連牽涉其中，昨依違反總統副總統選舉罷免法向法院聲押禁見，法院昨准押禁見。郭台銘辦公室表示，連署活動嚴格禁止任何違法行為。

鴻海旗下富士康遭大陸查稅，陸委會主委邱太三昨接受電視節目專訪時表示，「中國此舉就是想要阻止郭台銘參選」。

郭台銘 國民黨 柯文哲

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