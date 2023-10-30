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國民黨立院龍頭 王金平、韓國瑜呼聲高

記者鄭媁、張睿廷／台北30日電
藍營黨內人士認為，立法院前院長王金平（右）、高雄市前市長韓國瑜（左）都是適合的立法院長人選。(本報資料照片)
藍營黨內人士認為，立法院前院長王金平（右）、高雄市前市長韓國瑜（左）都是適合的立法院長人選。(本報資料照片)

依中選會公布的選舉期程，各政黨11月24日之前要提出不分區立委名單。國民黨不分區提名原預計11月11日定案，但受到藍白合影響，時程可能延後。黨內預估，此次不分區席次，應可比本屆的13席多增加1至2席。包括國民黨智庫執行長柯志恩、台南市前議員謝龍介都被點名；另也有部分現任立委盼爭取連任。

藍白政黨協商今「朱柯會」，黨內人士認為，立法院正副院長的合作將是無可迴避的議題。藍營黨內多名立委認為，立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜在黨內呼聲最高。

國民黨主席朱立倫日前在中常會表示，不分區每位提名人選必須要為黨的整體形象加分、有亮點；也因為不分區立委提名時程適逢「藍白合」關鍵時期，中常會拍板，必要時提名作業同意授權黨主席延後一周辦理。

朱立倫2016年提名的第9屆不分區名單第1名為王金平，正是借重其調和鼎鼐功力；面對外界預期下屆國會將呈現3黨不過半的走勢，黨內開始浮現王金平回鍋重掌立院的聲浪。另外，韓國瑜曾任立委，也是不分區熱門人選，但要讓韓列第1名或第13名衝票，各有主張。

國民黨立委李德維指出，王金平、韓國瑜及現任立委賴士葆都是不錯的立法院長人選；另外，年輕一輩的像是立委江啟臣，也是資歷完整。曾於2016、2020年代表國民黨參選立法院長的賴士葆表示，目前還不太適合討論，現階段還是先將地方選情穩固再說。

朱立倫2016年提名不分區立委曾提出「2加2」模式，政治組必須切結兩年後辭職參選；接棒者經兩年國會歷練後，也要投入區域立委選戰。黨內人士研判，今年不分區名單，朱應會比照過去作法。

去年九合一選舉亮眼的南台灣戰將包括高雄柯志恩、台南謝龍介、屏東蘇清泉等人，先前已被多次點名列入不分區，蘇日前率先表態爭取不分區，為三年後屏東縣長選舉備戰。雲林前立委張嘉郡也被黨內點名可望列入不分區名單。

部分現任立委也有機會爭取連任，包括游毓蘭、李德維、李貴敏等人。至於在台北市松信選區初選失利的立委費鴻泰，因財經專業與戰力受肯定，也被認為有機會。基隆市綜發處長、全國首位新住民立委林麗蟬，本屆未納入不分區，不少人直呼遺珠，她表示若需要幫忙「責無旁貸、樂觀其成」，一切尊重黨中央及基隆市長謝國樑的想法。

國民黨智庫執行長柯志恩（前排左三）與台南市前議員謝龍介（前排左四）去年九合一選戰...
國民黨智庫執行長柯志恩（前排左三）與台南市前議員謝龍介（前排左四）去年九合一選戰表現亮眼，被提名不分區呼聲高。(本報資料照片)

國民黨 王金平 韓國瑜

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