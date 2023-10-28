高雄市黨部幹部涉買人頭為郭連署 民進黨開鍘

郭台銘競選發言人黃士修表示，每起涉嫌買票新聞，郭辦的法務團隊都第一時間清查，確認不是郭台銘的官方站點。(本報資料照片)

鴻海 創辦人郭台銘 拚連署已進入倒數，高雄地檢署掌握情資，指轄內郭台銘連署站以200元（台幣，下同，約6美元）至1000元不等價碼，購買人頭填寫連署書，前天兵分6路展開搜索，帶回7名被告及12名證人，其中包括高雄市府無給職顧問、民進黨 高雄市黨部執行委員曾睿涵，也是高雄市小英志工協會總團長。

高市府發言人周璟瑜說，曾睿涵為無給職市政顧問，因涉及選罷法相關案件被告，市府已將其除名，目前全案已由檢調偵辦。民進黨高雄市黨部主委許智善表示，尊重司法調查，今日將召開臨時執評委會，建議開除黨籍，明快處置。

高屏檢方偵辦協助郭台銘參選總統不法連署案，清查屏東縣有3人以現金200元換取簽立連署書，高雄也查出曾睿涵以每分500元價金，幫助郭台銘買人頭連署，但對相關案情，資金來源，曾女均避重就輕，檢方懷疑曾女背後有影武者，持續追查上游。檢方訊後依違反選罷法命曾女30萬元交保。

另名曾姓女子被控主導購買人頭填寫連署書，數量超過50分，犯罪事證明確，檢方聲請羈押禁見獲准；其餘涉案的盧姓男子、曾姓男子各以15萬及30萬元交保。

郭台銘競選發言人黃士修表示，最近每起涉嫌買票新聞，郭辦的法務團隊都第一時間清查，確認不是郭台銘的官方站點，人力派遣公司也再三宣導，務必遵守所有法規。所有連署站點和人力都有簽約，沒有績效以避免對價關係，傳出的買票案件很廉價，拜託要搞人也不要用這麼廉價的方式。