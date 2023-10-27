侯友宜：選舉不合作就沒聯合內閣 柯文哲：速政黨協商

國民黨總統參選人侯友宜（左）26日表示「藍白合」將進入「政黨協商」階段，民眾黨總統參選人柯文哲（右）說協商成員至少有他本人、侯友宜與國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

「藍白合」最強人選產生方式難產，進入政黨協商階段。國民黨 總統參選人侯友宜 昨表示，藍白合一定要志同道合，「總統、立委選舉是一起的，若選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣」。民眾黨總統參選人柯文哲 也表態「速速政黨協商」，他與國民黨主席朱立倫是「主席對主席」協商，但是「現階段不可能排除侯友宜」，他與侯友宜、朱立倫三人是「基本咖」，他的著眼點是以最大彈性組成最強組合。

本報系聯合報報導，藍白合進入政黨協商階段，為合作預留空間。不過，藍軍支持者看到主帥侯友宜不斷讓步還被羞辱，恐已全軍激憤，黨主席朱立倫必須在延長賽中安撫黨內情緒，而柯文哲更要拿出更大誠意，才不會辜負六成民眾的期待。

政治合作講求誠信，藍白談判在檯面下已透過幕僚聯絡多時，雙方主帥不可能不知情，侯友宜的方案及善意也早就跟柯文哲當面提出，但柯營卻稱不知，甚至傳出柯欲找高雄市前市長韓國瑜擔任副手的傳言，藍營當然會質疑柯的用意是分化國民黨、試圖邊緣侯友宜，根本毫無合作的誠意。

國民黨立委李德維建議，如果合不成，國民黨應設置斷點快刀斬亂麻，不可每天被柯文哲影響，消磨藍營黨內力量；國民黨一開始釋出最大善意與耐心，但柯文哲變來變去，國民黨支持者已開始慢慢感到不耐煩了，藍營沒有本錢一直耗下去。

台北中國時報報導，侯友宜26日上午前往北市文昌宮參拜，朱立倫臨時前來陪同，一起受訪。侯友宜說，要志同道合，才會有藍白合，且總統、立委選舉是一起舉行，如果選舉不合作，就沒有所謂的聯合內閣，「我還是做我該做的事全力以赴，大家會一起加油。」

如果藍白合破局，是否連基層小雞合作都沒有？朱立倫表示，堆疊善意，首先要有共同政策，再來國會要合作，同時總統也要合作，「沒有聯盟怎麼會有聯合內閣呢？」朱立倫說，講白了，就是合作才有雙贏，現在就在講聯合內閣是本末倒置。

柯文哲26日在彰化受訪時，透露出與國民黨的政黨合作除政策與議題、總統與立委選舉外，也包括立法院長、副院長、立法院各委員會召委的選舉、各個委員會的合作；他說，與國民黨的合作，在各層面應該都沒有問題，唯一的爭議就剩下總統選舉。雖然柯文哲一直沒說清楚「結婚的對象是不是侯友宜」，但是他昨天在彰化又說，「不管是柯侯配或侯柯配，都尊重國民黨的意見，現在唯一的問題是比賽規則」。