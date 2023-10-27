我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

侯友宜：選舉不合作就沒聯合內閣 柯文哲：速政黨協商

台灣新聞組／台北27日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）26日表示「藍白合」將進入「政黨協商」階段，民眾黨總統參選人柯文哲（右）說協商成員至少有他本人、侯友宜與國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（左）26日表示「藍白合」將進入「政黨協商」階段，民眾黨總統參選人柯文哲（右）說協商成員至少有他本人、侯友宜與國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

「藍白合」最強人選產生方式難產，進入政黨協商階段。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合一定要志同道合，「總統、立委選舉是一起的，若選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣」。民眾黨總統參選人柯文哲也表態「速速政黨協商」，他與國民黨主席朱立倫是「主席對主席」協商，但是「現階段不可能排除侯友宜」，他與侯友宜、朱立倫三人是「基本咖」，他的著眼點是以最大彈性組成最強組合。

本報系聯合報報導，藍白合進入政黨協商階段，為合作預留空間。不過，藍軍支持者看到主帥侯友宜不斷讓步還被羞辱，恐已全軍激憤，黨主席朱立倫必須在延長賽中安撫黨內情緒，而柯文哲更要拿出更大誠意，才不會辜負六成民眾的期待。

政治合作講求誠信，藍白談判在檯面下已透過幕僚聯絡多時，雙方主帥不可能不知情，侯友宜的方案及善意也早就跟柯文哲當面提出，但柯營卻稱不知，甚至傳出柯欲找高雄市前市長韓國瑜擔任副手的傳言，藍營當然會質疑柯的用意是分化國民黨、試圖邊緣侯友宜，根本毫無合作的誠意。

國民黨立委李德維建議，如果合不成，國民黨應設置斷點快刀斬亂麻，不可每天被柯文哲影響，消磨藍營黨內力量；國民黨一開始釋出最大善意與耐心，但柯文哲變來變去，國民黨支持者已開始慢慢感到不耐煩了，藍營沒有本錢一直耗下去。

台北中國時報報導，侯友宜26日上午前往北市文昌宮參拜，朱立倫臨時前來陪同，一起受訪。侯友宜說，要志同道合，才會有藍白合，且總統、立委選舉是一起舉行，如果選舉不合作，就沒有所謂的聯合內閣，「我還是做我該做的事全力以赴，大家會一起加油。」

如果藍白合破局，是否連基層小雞合作都沒有？朱立倫表示，堆疊善意，首先要有共同政策，再來國會要合作，同時總統也要合作，「沒有聯盟怎麼會有聯合內閣呢？」朱立倫說，講白了，就是合作才有雙贏，現在就在講聯合內閣是本末倒置。

柯文哲26日在彰化受訪時，透露出與國民黨的政黨合作除政策與議題、總統與立委選舉外，也包括立法院長、副院長、立法院各委員會召委的選舉、各個委員會的合作；他說，與國民黨的合作，在各層面應該都沒有問題，唯一的爭議就剩下總統選舉。雖然柯文哲一直沒說清楚「結婚的對象是不是侯友宜」，但是他昨天在彰化又說，「不管是柯侯配或侯柯配，都尊重國民黨的意見，現在唯一的問題是比賽規則」。

國民黨 侯友宜 柯文哲

上一則

喊要政黨輪替 賴清德本命區 首投族只投非綠

下一則

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

延伸閱讀

喊話柯文哲 侯友宜：不要再拖 要不要娶嫁我說了算

喊話柯文哲 侯友宜：不要再拖 要不要娶嫁我說了算
黃智賢：國民黨讓柯文哲捏圓搓扁還貼緊緊 跟鬼拿藥單

黃智賢：國民黨讓柯文哲捏圓搓扁還貼緊緊 跟鬼拿藥單
侯營：勝選後柯文哲可辭副總統當閣揆 柯問：合憲嗎？

侯營：勝選後柯文哲可辭副總統當閣揆 柯問：合憲嗎？
副手被爆屬意韓國瑜？ 柯文哲：國家機密

副手被爆屬意韓國瑜？ 柯文哲：國家機密

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人