郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

正當鴻海集團創辦人郭台銘 積極投入總統大選連署之際，環球時報22日獨家報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

或許為撇清外界政治聯想，環球時報還特別引述廈門大學台灣研究院副院長張文生20日受訪時說法指出，中國有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於「正常的」依法行政，合情合理合法。

張文生說，富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，「祖國中國歷來歡迎、支持台商到中國投資 ，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門出台一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代中國發展機遇，在中國投資建廠的台企普遍受益。」

他指出，作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在中國做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反哺母公司鴻海集團。

張文生強調，包括富士康在內，台資企業在中國分享發展紅利、獲得長足發展的同時，「也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

在郭台銘堅持投入總統大選後，8月底，中國國台辦主任宋濤特別陪同國民黨副主席夏立言前往參訪郭台銘篤信的山西運城關帝廟。在來到劉備、關羽、張飛當年結義的誓詞「結義圖石碑」前，宋濤還刻意唸出碑文上最後兩句：「背義忘恩，天人共戮。」

在9月13日例行記者會中被問及宋夏兩人共同參訪運城關帝廟，是否是在隔空喊話郭台銘信守承諾時，國台辦發言人陳斌華說，「當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉」。