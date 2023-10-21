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蔣萬安、陳時中再交鋒當大選操盤手 她分析背後這原因

記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左起）、衛福部前部長陳時中參選2022市長選舉時，出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」對話活動。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安（左起）、衛福部前部長陳時中參選2022市長選舉時，出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」對話活動。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安出任國民黨總統參選人侯友宜、及多位立委參選人競選總部主委，再度對上民進黨2024總統參選人賴清德的北市競總主委陳時中，這也是兩人在2022北市長選戰後，再度輔選對決。藍營認為，陳時中無法當北市母雞，民進黨台北市母雞還是賴清德，賴找陳時中是基於派系合作，蔣萬安、陳時中的再度輔選PK，高下立判。

近期高端流感疫苗開打，衛福部前部長陳時中、台北市長蔣萬安再度針對高端流感疫苗不得進入校園隔空互槓、針鋒相對，接下來2024選戰倒數，兩人紛紛接下2024藍綠總統參選人侯友宜、賴清德的北市競總主委，兩人戰火勢必持續延燒。

國民黨士林北投立委參選人張斯綱認為，民進黨找陳時中當競總主委，只有對民進黨的基本盤有用，陳對中間選民、一般民眾 已失新鮮感，輔選效果有效，加上去年選戰對壘陳是敗將，相對地蔣萬安在中間有擴票效果，尤其蔣萬安上任市長這一年的施政成績亮眼，處理市政效率也非常明快。

接棒蔣萬安本命區的國民黨中山北松山立委王鴻薇也說，蔣萬安再度對上陳時中，已經高下立判，不僅陳時中是蔣的手下敗將，當初陳時中過去衛福部長、指揮官任內的高端新冠疫苗等事件，至今仍有爭議。

國民黨大同士林參選人游淑慧認為，陳時中在台北市的票，一定比賴清德少，民進黨找陳時中當北市競總主委，不是因為陳時中有選票的號召力，而是陳時中代表英系，所以這是代表賴清德與英系的合作，「陳時中無法當母雞，賴清德才是真正母雞，這是派系合作」。

也有不具名黨內人士認為，目前還在吵藍白合，台北市選民當然認為蔣萬安可以是2024台北隊的最強隊長，尤其現階段民調，或許有些人認為國民黨大選母雞不夠強，但蔣萬安北市長施政人民有感，蔣萬安是強的，正可以化解現在國民黨母雞輔選的問題。

陳時中 流感疫苗 賴清德

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