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憶找蘇貞昌當閣揆 蔡英文：有人說我們2周就會打起來

記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統與行政院前院長蘇貞昌。(取材自「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」內頁)
蔡英文總統與行政院前院長蘇貞昌。(取材自「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」內頁)

蔡英文總統今天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，她在致詞時中爆料，她找蘇當行政院長時，有人說：「這兩個人不到兩個禮拜就會打起來」，但他們沒打起來，倒是電話打起來了。她說，雖然他們個性不同，但兩人在面臨挑戰時所發揮出來的互補力量很強大，她要謝謝蘇貞昌。

蔡英文表示，她在陸委會主委期間認識和蘇貞昌長期工作的現任立委吳秉叡，常常聽到蘇的名字，對蘇很景仰，那段時間她還邀蘇貞昌去見她父親，因為他們是同鄉。她還對蘇說，小時候在爸爸的辦公桌上看到蘇的名片，蘇回她：「我們兩個有差這麼多嗎？」那時候她剛念高中、大學的時候。

蔡英文說，雖然是她牽線蘇貞昌和爸爸見面，照理說應該要講到她吧？但他們沒有談她，卻是談怎麼把頭上那片最重要的頭髮搞丟了。

蔡英文提到，後來蘇擔任行政院長，她擔任副院長。蘇貞昌喜歡在上午7點半開晨會，她不習慣這麼早開會，所以她的樣子不會很好看，手上常會拿著咖啡，有時候還有早餐。蘇貞昌會眼神有點斜斜的看著她說，「我5點半就吃完早飯囉」，而且是很驕傲地講。

蔡英文也說，蘇貞昌會以前輩的身分來提點她。當時她擔任民進黨主席，在一個活動中，底下有一組意見比較不同的民眾要衝上舞台，當時在台上的蘇貞昌走到她面前，說身為領導人要面對群眾。她留下來了，告訴蘇她不會讓群眾孤單。

蔡英文談及2018年敗選，當時她認為的行政院長沒有第二人選，就只有蘇貞昌，可以力挽狂瀾。他們的個性、成長經驗和生涯發展的不同，但在面臨挑戰和有強烈的使命感之下，所能發揮出來的互補做有用確實是有很強大的力量，這是她人生最大也是最重要的體驗，她要謝謝蘇貞昌。

蔡英文稱讚蘇貞昌，在充滿挑戰的4年為國家的發展奠定基礎，讓台灣未來的路走得更有方向感、更踏實，也讓未來的劇本更精彩。書中有一張她和蘇貞昌吃滷肉飯的照片，這是他們共同執政的一個縮影，蘇小時候幫家人養豬補貼家用，所以他對台灣的豬農是特別有感情的，因為他的魄力才能守住非洲豬瘟、終結口蹄疫。

蔡英文說，還有很多年輕人寫下對這本書婚姻平權過程的心得，當時要推婚姻平權，最令人感動的就是蘇貞昌拍影片用沙啞和感性的台語，讓老人家們能理解性別平等，讓他們對年輕世代有疼惜的心。很多外賓訪團都會和她提起此事，對於一個國家可以這麼勇敢的往前推進，他們都是很欽佩的。

蔡英文也說，政府這4年有很多不盡完美的地方，需要修正，希望未來的政策能夠讓人民的滿意，在這樣的基礎上一棒一棒的傳承下去。她謝謝各位夥伴、台灣人民，大家一起繼續拚、繼續向前衝。

蔡英文 平權 咖啡

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