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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

黑白集／先助選後損人 台積電被蔡政府玩了兩次

黑白集
台積電已宣布撤出龍潭設廠計畫。（記者巫鴻瑋／攝影）
台積電已宣布撤出龍潭設廠計畫。（記者巫鴻瑋／攝影）

台積電放棄進駐龍科園區，前閣揆蘇貞昌出來說風涼話，稱「選對人很重要」，暗諷桃園市府沒本事留人，綠營還數落是張善政把台積電「趕出去」。一個台積電，被蔡政府玩了兩次：去年被蘇貞昌宣布設廠來拉抬鄭運鵬選情，今年用台積電退場來損張善政無能，真是玩到夠本。

事實上，台積電從頭到尾沒說要在龍科設一奈米廠，是被蔡政府炒出來的。當時蘇貞昌還創造了「手指圈地」奇蹟，硬把一大塊民地畫進龍科，搞得居民組織自救會抗爭。如今台積電順勢退場，蘇貞昌又有話說了；但看在民眾眼裡，感想只有「厚顏」二字。

蔡總統動不動就蹭半導體業，王美花沒遇見黃仁勳也能蹭AI供應鏈，彷彿這些都是蔡政府的功勞。事實上，若無當初李國鼎、孫運璿等先進人士的遠見，大家現在哪有這屋頂可乘涼？民進黨卻想把功勞攬為己有，蘇貞昌更等而下之，想把自己的錯誤決策推到別人頭上。

中捷藍線也如出一轍。分明是林佳龍改路線繞彎道，賴清德卻要說嘴，指控盧秀燕圖利誰；去年選舉玩一次，今年選舉再搞一回。如此指鹿為馬，到底在展現什麼人格特質？

民進黨是個奇怪的政黨，當年口口聲聲公平正義、民主透明；如今卻理想、仁義盡失，還落得如此扭曲厚顏。拜託，比比才幹吧，別再比臉皮厚度！

台積電 張善政 民進黨

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