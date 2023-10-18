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台積放棄龍潭 蘇貞昌酸「選對人很重要」 張善政：政治口水非常糟糕

記者朱冠諭／桃園18日電
台積電證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，行政院前院長蘇貞昌酸「選對人很重要」。張善政（圖）18日批評政治口水是非常糟糕的事。（記者朱冠諭／攝影）
台積電證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，行政院前院長蘇貞昌酸「選對人很重要」。張善政（圖）18日批評政治口水是非常糟糕的事。（記者朱冠諭／攝影）

台積電證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，綠營猛批桃園市長張善政，行政院前院長蘇貞昌也酸「選對人很重要」。對此，張善政今主持市政會議前受訪，批評政治口水是非常糟糕的事，未來市府也會積極配合竹科管理局，讓龍潭科學園區能繼續發展。

張善政表示，從楊梅到龍潭到平鎮建立一個產業軸帶，是他選舉時提出的重要政見，竹科管理局準備擴建龍潭科學園區，是他們非常樂見的事情，內部也已經啟動龍潭周邊區域的長遠開發規畫，所以批評市府阻擋或趕走台積電，這是一個非常荒謬的事情。

張善政表示，這麼大的計畫，地方的溝通本來就要花時間，老實說現在地方溝通並不足夠，台積電已經說不來了，不過竹科管理局還是準備繼續在龍潭科學園區擴廠，市府將來會積極配合，讓龍潭科學園區能繼續發展，同時照顧在地居民權益不要受到影響。

對於蘇貞昌說法，張善政批評都是政治口水，呼籲所有政治人物，產業發展是國家長遠發展大計，也是非常嚴肅的課題，淪落到政治口水是非常糟糕的事情，「我以一個前院長的身分呼籲另一個院長，我們應該發揮院長的高度，以國家產業的發展為重點，不要淪於政治口水。」

桃園市副市長蘇俊賓昨發文怒批蘇貞昌發言讓人大開眼界，今受訪也重申，從張善政上任以來，國科會跟市府互動非常多，相信不管是行政院或國科會應該都有感，桃園市政府絕對是積極配合、促成。

台積電證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，行政院前院長蘇貞昌酸「選對人很重要」，引...
台積電證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，行政院前院長蘇貞昌酸「選對人很重要」，引發桃園市副市長蘇俊賓（圖）不滿。（記者朱冠諭／攝影）

蘇俊賓表示，綠營那麼廉價地消費，稱張善政趕走台積電，如果這些話是側翼說的就算了，堂堂一個行政院前院長卻配合暗酸，他覺得大可不必；這麼重大的投資對台灣和桃園來講都非常重要，應該非常謹慎看待，把它濃縮成一句簡單的政治口水，有失一個行政院前院長的高度。

張善政 台積電 投資

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