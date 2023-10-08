涉自導自演恐嚇 「好油」林裕紘返台遭收押禁見

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘（中）7日從維也納返台，桃檢認為他犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。（記者黃仲明／攝影）

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘遭恐嚇威脅案，被檢警查出自導自演，林昨天清晨返抵國門後，隨即被帶回桃園市刑大詢問，桃園地檢署複訊後以林涉犯恐嚇、行使偽造準私文書、誣告等罪，且有串滅證之虞向法院聲押禁見，歷經2.5小時庭訊，法官今晨1時裁定收押禁見。

林裕紘昨天清晨5時40分抵達桃園機場，下機後立刻被桃園市刑大、刑事局人員帶往桃園市刑大科偵隊詢問案情。刑事局人員打算先行勘驗林的隨身電腦、手機等電磁紀錄，發現林的隨身行李中，並沒有筆記型電腦以及慣用手機。

林裕紘僅表示，他在維也納機場等候搭機時，這些東西被竊賊偷走了，由於手機內的通聯及電磁紀錄是整起事件的關鍵證物，檢方懷疑林有滅證之虞。

桃檢發言人康惠龍表示，檢察官認定林姓版主涉犯刑法行使偽造準私文書罪、未指定犯人誣告罪，以及恐嚇罪，且有串滅證，有羈押原因與必要。

民進黨 則是持續鎖定追擊林裕紘與國民黨 黨工許哲賓涉及自導自演恐嚇案，質疑背後關鍵人物是現任桃園市政府觀旅局長周柏吟，另新聞處長羅楚東也是雲林幫到桃園就任，網軍寄生國門之都，恐成國安危機。

桃園市長張善政 則批評相關指控太有想像力，並指民進黨模糊美豬或雞蛋的焦點，完全荒腔走板。

張善政說，周柏吟上任以後，就把原來外面開的公司完全切斷往來。羅楚東也說，市府接受各界檢驗，但如果拿這個標準來檢驗中央政府，相信會有更大的發現；由民進黨議員口中講出網軍治國或網路帶風向，應該沒有比這個更諷刺的畫面。