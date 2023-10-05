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民進黨創黨元老鄭寶清加入民眾黨 他親口證實：柯文哲不會吃錢

台灣新聞組／即時報導
民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清（見圖）申請加入民眾黨。(本報資料照片)
民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清（見圖）申請加入民眾黨。(本報資料照片)

媒體報導，民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清申請加入台灣民眾黨，並傳出爭取民眾黨不分區立委。鄭寶清今天受訪證實，他有申請加入民眾黨，可以去問台灣的年輕人，都認同民眾黨主席柯文哲不會吃錢（貪汙），他認同民眾黨理念申請加入，其他不清楚。

民眾黨發言人李頂立受訪表示，按照往例，個別人士申請入黨，不會特別對外透露；至於不分區名單，黨內有審核機制，適宜時間將對外公布。

民眾黨8月6日舉行4周年黨慶時，鄭寶清坐在活動現場低調參與；鄭寶清昨天也參與民眾黨的網路政論節目「踢批批開講」批評民進黨與新潮流。媒體今天報導，鄭寶清除了參與民眾黨內訓課程，近日已經加入民眾黨擬爭取不分區。

鄭寶清今天受訪表示，助理有替他申請加入民眾黨，但目前還沒處理好，且他已經被民進黨開除黨籍，未來也沒有跟民進黨合作。媒體詢問入黨原因，是否民眾黨主動招手。鄭寶清表示，民眾黨至少現在看起來不會貪污，他希望找一個不貪污的政黨，並盼台灣社會更好。

是否可能披民眾黨戰袍參選立委，或選下屆桃園市長。鄭寶清表示，沒有想那麼遠。

李頂立表示，鄭寶清作為民進黨創黨黨員，近年對於民進黨執政弊端頻傳產生極大的疑慮與憂心，最近確實有參與民眾黨相關節目與活動，分享自身的觀察。

鄭寶清去年積極爭取民進黨提名參選桃園市長提名，民進黨中央之後徵召林智堅，引起鄭寶清不滿、憤而脫黨競選，並遭民進黨開除黨籍，沉寂一陣子後，並在今年8月民眾黨慶低調參與。

鄭寶清表示，台灣年輕人也認同柯文哲，柯文哲得到大家的認同，他是認同民眾黨理念申請加入，現在什麼都還沒確定。至於是否爭取不分區？鄭寶清說，「我不知道這個傳聞，還沒有想那麼遠」。

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