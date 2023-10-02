「該決定了」 金溥聰：藍白合不合 柯自美返台後要溝通

國民黨總統參選人侯友宜（右）與競選辦公室執行長金溥聰（左）。（本報資料照片）

藍白合受到各方矚目，民眾黨總統參選人柯文哲正在訪美，國民黨 總統參選人侯友宜 競辦執行長金溥聰上午表示，現在已經10月了，柯從美返台後，至少雙方人馬要開始溝通，不能「光講合作、沒人來談」，10月底以前「合或不合」，該有決定了。

金溥聰接受中廣董事長趙少康專訪，針對藍白合，金溥聰表示，現在是順著朱立倫步伐，侯競辦、黨中央立場一致。對於侯辦和柯是否有管道？金說，這種事情不會公開去談，有些事是水到渠成。他也曾在7月中說過，雙方都保持善意，等到民調 容易達成整合、不會嫌棄對方時，談整合才有適宜條件。

侯友宜近期民調攀升，最新民調已超越柯。他說，侯友宜是在逆風中前進，現在（民調）有上升趨勢，還有成長空間，侯保持哀兵必勝，這本來就是動態的變化。

金溥聰舉例，過去日本和美國曾是死敵，現在是最佳盟友。他多次提到的「Timing很重要」，就是要等到雙方都有意願、也都希望成事時，才能一拍即合。他說，現在已經10月了，柯從美返台後，至少雙方人馬要開始溝通，不能「光講合作、沒人來談」，10月底以前「合或不合」，該有決定了。

金溥聰說，朱立倫一直在堆疊善意，就是商場說的「堆積木」，一塊塊先把基礎堆起來，何時堆好，要看黨中央、侯辦，用什麼方式讓雙方善意達到最高，坐下來好好解決關心的問題，「現在不要講情緒的話，才是堆疊善意。」