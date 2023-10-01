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不滿蔡政府改「台灣國慶日」 馬英九宣布拒出席國慶大會

記者鄭媁／台北2日電
前總統馬英九表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會。（本報資料照片）
前總統馬英九表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會。（本報資料照片）

前總統馬英九今天表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，蔡英文政府刻意把「臺灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線。他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會。

馬英九透過臉書指出，過去40年來，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，他每年都參加國慶大會，從未間斷。因為他熱愛中華民國，熱愛台灣這個家園，全心支持中華民國憲法為家園帶來的和平與穩定，他以參加中華民國國慶大會為榮。

但是，馬英九說，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了？「中華民國」不見了。蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線。

馬英九說，這樣的做法，既不遵守中華民國憲法，違反蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害台海安全。對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。

馬英九表示，過去政府從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應該要繼續使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對。使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，有任何實質意義嗎？蔡英文總統在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

馬英九說，他去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院長游錫堃，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我。既然苦勸無效，他認為若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此他決定拒絕出席今年的國慶大會。

馬英九說，他要告訴國人與世界，為了台灣的安全，子孫的福祉，他們不能再沉默，必須堅定和「台獨」路線切割，堅決反對台獨。他也要呼籲每一位熱愛中華民國、在意台灣安全的朋友，要拒絕這樣錯誤的「台獨」路線，要用選票，在明年1月的總統選舉，下架違反中華民國憲法、無視台灣人民安全的政府，重新贏回中華民國。明年10月，一起在總統府前，慶祝「中華民國」國慶。

中華民國 馬英九 蔡英文

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