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黑白集／海鯤下水與雪隧通車

黑白集

首艘國造潛艦海鯤艦亮相，蔡總統親自主持命名暨下水典禮。但儀式全程船不碰水，被質疑沒出乾塢如何稱為「下水」？這場沒下水的下水典禮，更像是一場大內宣的博名政績秀。

專家解釋，下水僅是一個傳統造船工程節點名詞，各界不必糾結名詞定義。專家說的也許沒錯，但專家想的可能不是府方要的。

府方為潛艦國造大內宣，就搞出一場誤會。蔡總統說，2025年海鯤艦加上現有兩艘劍龍級潛艦，台灣將有三艘作戰潛艦。這句話在府方提前內宣暖身時，主持造艦的國安會諮委黃曙光就說過，卻被誤解成2025年完成三艘國造潛艦。中央社還為此發公電校正回歸

這讓人想到雪隧。雪隧工程無比艱鉅，卻曾有民進黨政府的「馬屁隧道」之譏。因為在2006年真正通車前，扁政府已舉辦過6次貫通典禮、11次剪綵大會，風光儀式後就封起來繼續趕工。一通二通三通到七條通，民眾還搞不清楚到底通了沒？

據聞海鯤艦命名發想自莊子《逍遙遊》，「鯤之大，不知其幾千里也」，取其神祕難以掌握之意。古之鯤化鵬，水擊3000里；今之鯤下水，沒半點水花。府方大內宣思維，一樣神祕難以掌握。至於《逍遙遊》又說，「至人無己，神人無功，聖人無名」，那是莊子只見識過北冥大鯤，沒見識過民進黨政府。

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