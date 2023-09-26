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聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜20%柯文哲21%旗鼓相當

聯合報系民意調查中心／電話調查即時報導
聯合報總統選情調查，賴清德（左）支持率暫居第一，但有四成五選民希望下架民進黨，四成一期待在野整合。若藍白整合成功，侯友宜（右）與柯文哲（中）的組合，支持度可超前賴清德8至15個百分點。（記者蘇健忠／攝影、本報資料照）
聯合報總統選情調查，賴清德（左）支持率暫居第一，但有四成五選民希望下架民進黨，四成一期待在野整合。若藍白整合成功，侯友宜（右）與柯文哲（中）的組合，支持度可超前賴清德8至15個百分點。（記者蘇健忠／攝影、本報資料照）

本報系最新中華民國總統選情調查發現，民進黨參選人賴清德以三成支持度領先民眾黨參 人柯文哲的二成一及國民黨參選人侯友宜的二成，在95%的信心水準下，柯侯已在抽樣誤差範圍內；若郭台銘連署成功加入戰局，賴清德仍以二成八支持度超前柯文哲的二成及侯友宜的一成八，郭台銘以一成支持度殿後。

2024年的台總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統人選。調查發現，賴清德目前以三成支持度暫居領先，柯文哲和侯友宜旗鼓相當，分獲二成一及二成民眾支持。

本報系趨勢資料顯示，近五個月來，選情最大變化是侯友宜支持率由4月底的二成九逐漸下滑至目前的二成；賴清德支持度則由4月底的二成七緩步升到三成；柯文哲變化不大，支持度在二成二左右徘徊，沒有重大突破。另一方面，觀望選民由4月底的二成二、5月下旬的二成七，增加到這次調查的三成。

侯友宜的支持度變化，與國民黨支持者和政黨中立選民轉趨觀望有關，流向其他參選人的幅度並不大。其中，國民黨支持者挺侯比率由4月底的七成四、5月下旬的七成，降至這次調查的六成一，未決定者則由4月的5%增為這次的一成八；政黨中立選民挺侯比率也由4月底的二成二、5月下旬的一成五，降至一成一，未決定比率則由4月的三成一增為五成二。

台灣總統大選藍綠白三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
台灣總統大選藍綠白三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

政黨凝聚力 賴柯高於侯

至於賴清德和柯文哲，兩人的政黨凝聚力高於侯友宜，目前分獲八成三民進黨及七成三民眾黨支持者力挺。此外，藍營支持者有一成八支持柯。

進一步分析發現，柯文哲較獲年輕選民青睞，40歲以下選民中，柯以三成五支持度領先賴的二成三及侯的一成一；40歲至59歲、60歲以上選民中，賴清德略勝一籌，分別以三成二及三成四支持度超前侯柯兩人至少九個百分點；柯在60歲以上年長選民支持度不到一成，侯則得到二成五年長選民的青睞。

除了藍綠白三強外，郭台銘也以無黨籍的身分登記參加總統候選人連署。調查發現，若未來是四人競逐局面，賴清德仍以二成八支持度暫居第一，二成力挺柯文哲，一成八屬意侯友宜，郭台銘以一成支持率殿後。

郭若出馬 對柯影響較大

分析顯示，郭台銘除吸引一成三中立選民支持，也讓一成七柯文哲支持者轉向，相對於侯賴支持者各有7%左右會轉投郭，郭台銘加入戰局對柯選情的影響高於賴侯。

調查也發現，對於四位可能總統參選人目前提出來的政見或政策，有二成一選民認為賴清德的政見最符合民眾的需求，比率高於柯文哲的一成六及侯友宜的一成三，僅6%青睞郭台銘的政見，3%覺得都不好，四成二無意見。

這次調查於9月22日至25日晚間進行，成功訪問了1082位成年民眾，另339人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

柯文哲 賴清德 侯友宜

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