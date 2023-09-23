稱被問侯友宜「勸降陳進興」真相 謝長廷：選舉年難講清
國民黨總統參選人侯友宜日前訪美時，和當年遭陳進興挾持的南非武官之子相見歡。駐日代表謝長廷在臉書發文表示，又再被問到事件真相，但當年和今年都是選舉年，很難講清。謝長廷並指，國民黨立委游毓蘭在媒體談論此事的報導，卻將照片中有他的部分剪掉，「認知戰真的厲害。」
謝長廷文中表示，這幾天又有很多人問自己關於當年侯友宜勸降陳進興的事情，有些真相被扭曲，好在當時有洪姓、游姓兩位年輕人很快的把相關的新聞，照片，錄音等，編輯成「人質、謊言、錄音帶」這本書。
謝長廷說，很容易可以找到第一手資料，並判斷真相和謊言，該書附錄有媒體人王健壯的文章「不感謝反而指摘，顛倒是非莫此為甚」，以及中時晚報張孟起「黑色創痛，現在才開始」的報導，在第一時間講了公道話，且第一章現場重建的目錄順序是對的，大家看了就清楚，可以參考。
謝長廷並說，游毓蘭在媒體說如誰說侯友宜沒有進去武官官邸，就要告人云云，這牽涉到進去的「時間」及「空間」的定義，不難釐清，不過那張報導的照片，竟把「我」的部分剪掉，變成他不在現場，還有一張克力絲汀爬窗出來的照片，他的部分也被剪掉，他差點也混亂了，認知戰真的厲害。
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