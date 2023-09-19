國民黨諷陳吉仲包膜保位 民眾黨酸「避仲救清」

國民黨總統參選人侯友宜競選發言人黃子哲表示，教育部的國語辭典「人謀不臧」例句「這起食安事件明顯是人謀不臧所致，政府務必仔細調查，釐清責任歸屬。」教育部果有先見之明，套用在民進黨政府的「進口雞蛋之亂」，毫無違和感，例句根本是為陳吉仲量身訂做。(本報資料照片)

進口蛋爭議延燒，農業部 長陳吉仲請辭未獲准，陳吉仲原訂昨天中午向民進黨 立法院黨團幹部提出報告，但消息走漏引來大批媒體守候，陳吉仲最後沒現身，「持續神隱」。國民黨 桃園市議員凌濤說，陳吉仲的官位就像進口巴西蛋般，好像有包膜，再次延長保存期限；柯文哲競辦發言人陳智菡呼籲，陳吉仲不要只想「避仲救清」。

本報系聯合報報導，本報系聯合報報導，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，陳吉仲首度現身與會，他表示過去三個星期以來，「出現許多排山倒海而來的汙衊，這些抹黑都不是事實。」

國民黨昨天舉行記者會，痛批陳吉仲讓超思爽賺3800萬元(台幣，下同，約118萬美元)，卻讓全民慘賠4.3億元，將發起全國串連張貼「票投民進黨就是支持陳吉仲」布條，全民共同護食安，表達拒絕吃爛蛋訴求。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨也批陳吉仲是「低估損失、低報過剩，低級態度」的三低部長；民進黨英系「小英男孩」陳吉仲，對上新潮流民進黨總統參選人賴清德的派系鬥爭，已嚴重影響國家食安問題，請賴清德別當「閃神」，勇於出來面對。

民眾黨總統參選人柯文哲昨在台東針對進口蛋危機有感而發。他說，農業部長陳吉仲獲慰留，對民眾黨選情非常有利，但對全國人民非常不利，「所以我還是勸他自己下來」。

台北中國時報報導，台北市議員張斯綱直言，行政院長陳建仁只是傀儡，閣員任用去留還是蔡英文總統說了算；巴西蛋事件爆發後，揭露許多民進黨政府祕辛，陳吉仲官位更是不可動搖，可以送陳一副「蛋怨人長久」牌匾。

陳智菡表示，政治人物應對百姓與納稅錢負責，陳吉仲須老實面對外界質疑，不要只想「避仲救清」、拍拍屁股一走了之。

對此，民進黨發言人張志豪表示，農業部與行政院都有完整說明與澄清，希望就事論事，別只談政治。