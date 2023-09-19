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綠質疑高虹安涉百億重劃案 竹市府：前任核定

記者郭政芬、黃羿馨／新竹19日電
新竹市長高虹安。(本報資料照片)
新竹市長高虹安。(本報資料照片)

新竹市民進黨議會黨團昨開記者會，揭露市府萬聖節活動得標廠商「里奧整合行銷」，營業登記地址與當岱建築相同，後者負責人正好是水源土地重劃案委託公司負責人，懷疑「巧合」的背後涉及重劃案百億台幣利益，昨向新竹地檢署告發市長高虹安。竹市府駁斥子虛烏有，指無論自辦重劃或公辦重劃，皆高虹安上任前核定。

民進黨團總召陳建名說，高虹安男友李忠庭疑介入萬聖節標案，得標的「里奧整合行銷」，公司在去年選舉期間曾租給高虹安作為競辦，為何竹市選舉需到竹縣租辦公室？

陳建名說里奧過去三年沒有公部門案子，高虹安上任後，卻拿到「2023竹塹媽祖文化季」及「萬聖節」標案，里奧負責人臉書上，也自稱是「當岱建築」工地主任。

議員楊玲宜表示，里奧登記地址與當岱建築相同，當岱建築負責人周祝伶名下的豪城不動產，正是竹市東區水源自辦農村社區土地重劃案的委託公司。2015年市務會議紀錄，前市長林智堅曾說「市府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷」。

楊玲宜質疑，高虹安上任後，市府3月就發文重劃會表示「將續辦相關重劃作業」，破百億的農村自辦重劃又死灰復燃；呼籲檢調毋枉毋縱，里奧與李忠庭互動、金流皆須有公權力介入調查。

市府發言人徐千晴說，高虹安競辦皆位於新竹市，里奧單純為「支出經費」購買家具、招牌等物品。至於萬聖節活動，竹市文化局表示，採購金額350萬台幣(約10.8萬美元)，依法要設置採購評選委員會，過程公開公正，符合採購法規定。

新竹市府說，高虹安上任迄今從未核定任何自辦重劃案，水源自辦農村社區土地重劃計畫書，林智堅時期即已核定實施，今年3月都市計畫單位審查後，通知重劃案續辦。

里奧整合行銷公司負責人曾鈺明表示，今年投了多案只中兩案，卻被說成有關係，「這是我們的實力，絕非靠關係。」里奧也曾協助林智堅做過伴手禮、小贈品，如今因政治操作被抹黑，讓他又氣憤又難過。

民眾黨議員李國璋、宋品瑩說，真正與水源重劃案有關係的是民進黨；民進黨團除了扭曲事實，還能集體選擇性遺忘自己核准的重劃案，朝高虹安潑髒水。

萬聖節 民進黨 林智堅

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