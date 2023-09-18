紐約「刺蔣」鄭自才、前槍擊要犯藍信祺 申請台總統大選連署

曾是十大槍擊要犯藍信祺今年也有申請第16任總統、副總統選舉被連署，引發外界關注。(本報資料照片)

台灣中央選舉委員會18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人。其中，曾是台灣「十大槍擊 要犯」的藍信祺參與連署，1970年代在紐約開槍行刺蔣經國 的鄭自才，也申請參與連署，引發外界關注。

台澎黨主席鄭自才申請參與連署，信仰台灣獨立的鄭自才早在1970年代與黃文雄兩人，打算在紐約開槍行刺蔣經國，這項刺殺行動遭美國警察攔阻，沒有成功，鄭自才回到台後，多次爭取代表民進黨參選，都未能如願，甚至民進黨不分區立委也未提名鄭自才。

刺蔣案鄭自才與其自畫像。(本報資料照片／記者鄭清元攝影）

而藍信祺早年曾涉犯台北市虎山雙屍命案，名列十大槍擊要犯，被通緝，協助同夥越獄時被捕，有竊盜、偽造文書等前科。21歲時名列台灣警方首次公布的十大槍擊要犯，1981年9月25日台灣高等法院以殺人案通緝，後來遭逮捕入獄。

藍信祺1993年又在信義計畫區引爆瓦斯桶失敗，警方隨後在現場發現遺留的字條、錄音帶，藍主張發起內戰，以武力解放台灣。遭逮捕時，因涉公共危險、偽造文書、竊盜等罪嫌遭檢方移送起訴；涉內亂罪另遭法院檢察署偵辦，後來遭關押十多年，直到2007年出獄經商。

藍信祺曾在2015年10月28日宣布獨立參加2016年中華民國 總統選舉，提出四大政見，具中華民國國籍者發給100億元台幣，依其作宇宙生命憲法，將世界建立一個由台灣統治的國家；15歲由國家公告夫妻伴侶、21歲安排交往、27歲如果未婚則配婚，開放天體營。廢除監獄，仍設死刑，同時稱帝，號世界台灣皇帝、台灣世界大日昭明皇帝，2015年9月22日與其母朱淑芳由中選會公告為第14任正副總統被連署人，同時宣布前500名連署者可優先領取100億元台幣，優先配給國家住宅。

但發放100億元台幣政見涉及賄選，遭台北士林分局通知應訊，最後未被起訴，藍信祺未遞交連署書，連署失敗無法參選。

藍信祺2019年再度與支持者胡宗偉搭檔，宣布獨立參選。藍信祺當年在台北市中山南路立法院外連署攤位懸掛「殺蔡英文」布條，依恐嚇危害安全罪偵辦，勒令拆下布條，警方依違反妨害秩序罪將藍信祺移送台北地檢署，並裁定以5萬元台幣交保。藍信祺最後同樣因未遞交連署書，連署失敗無法參選。

藍信祺今年捲土重來，與第三勢力333政黨聯盟黨主席兼共和黨主席周克琦搭檔，參加連署，能否過關，得看中選會11月14日前公告連署結果才能得知。