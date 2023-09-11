韓國瑜願當在野桶箍 柯說可聊 郭喊支持 侯辦稱團結力量

前立委邱毅透露，前高雄市長韓國瑜（右）表達樂意擔任「桶箍」，促成在野三人整合，但希望得到國民黨主席朱立倫（左）的支持。（本報資料照片）

前立委邱毅昨天透露，他日前和高雄市前市長韓國瑜 聚餐，韓氣色不錯，也表達非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨 主席朱立倫的支持。邱毅說，近日也會找好友國民黨中常委傅崐萁、呂學樟、沈智慧等人，合力促成。

本報系聯合報報導，高雄市新聞局前局長王淺秋還原現場表示，當天是好友聚會，邱毅問韓國瑜，如果請韓出來當在野三人的桶箍，促成合作？韓回說，若在大局上能付出奉獻之處，他很樂意，但前提是，第一，時間點是否有實際需求？第二，他是國民黨員，若外界盼他扮演桶箍角色，若有需要，他很樂意，前提需黨主席授權，才有必要性與正當性。

國民黨總統參選人、侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，韓國瑜7月23日在國民黨全代會上，已公開力挺侯參選總統，侯也持續努力團結所有在野力量，爭取最多的支持，一起下架民進黨，讓國民黨重返執政。

民眾黨總統參選人柯文哲表示，韓現在無官一身輕，這個人本身就滿豪放、隨和，大家坐下來聊一聊，其實也沒有這麼嚴肅，大家本來就都很認識。至於朱立倫指已透過幕僚邀請柯文哲喝咖啡，柯表示，他40年前就認識朱立倫，政黨領袖針對國家重要議題交換意見很正常，雙邊幕僚平常就有聯絡。

鴻海創辦人郭台銘 表示，非常支持韓國瑜的看法，也樂見其成他能出來扮演一個能促成成功整合的角色。

此外，中選會明天將發布2024總統、副總統選舉公告，並在13日至17日受理申請為被連署人。鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，將展開連署作業。郭辦規畫，全國連署站點將以六都為主、其他縣市為輔，站點及人力部署會陸續增加，並製作網路圖卡宣傳。

郭台銘上周表示，要用最高規格護送連署書。據指出，郭辦已找保險公司簽約，未來連署書若有個資外洩情形，將負理賠責任。