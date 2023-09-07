新聞評論／照顧老人一個不能少 長照別再「做功德」

台灣已是高齡社會，國民黨總統參選人侯友宜連射幾箭，從調高老農津貼、80歲以上廢巴氏量表，到65歲以上長者排富健保免費，蔡政府都研擬跟進，顯示侯友宜的貼心政見切中民眾需求。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜 連射幾箭，從調高老農津貼、80歲以上廢巴氏量表，到65歲以上長者排富健保免費，蔡政府都研擬跟進，顯示侯友宜的貼心政見切中民眾需求。相對的，民進黨總統參選人賴清德 力推的學費、房租、房貸等大補貼政見，蔡政府還直接加碼，卻難解青貧窮忙困境，持續面臨青年信賴危機。

侯友宜引起最大回響的政見，就是長照 四箭的第一箭：80歲以上長者無須巴氏量表，可直接申請看護移工，有力地回應了人民的心聲。行政院火速跟進，放寬外籍看護申請門檻。蔡政府因此被批評執政7年都不做，為選票才放寬資格；由此，可見在野政見促成照顧平權與平等對待的正面發展。

用巴氏量表作為申請外籍看護的門檻，固能避免濫用移工，但也等於將把關責任推給醫師，頻頻引發醫病衝突，乃至外籍看護黑工及不法勾串牟利等問題。尤其，許多不符巴氏量表標準卻有實際照顧需求的長照家庭，只能無語問蒼天。諷刺的是，由於醫師有責無權，堅持專業可能遭醫療暴力，閉眼放行則可能被司法起訴，醫事人員因而戲稱巴氏量表為「功德量表」。

談到「功德」，照服員永遠不會忘記，賴清德擔任行政院長時，曾經要求照服員若嫌薪水太少，「就當做功德」。雖然他事後道歉，但「賴功德」的名號不脛而走，反映的正是民眾對低薪社會與長照困境的不滿，也暴露出執政者不食人間煙火，政策因而不符人性。事實上，蔡政府的長照政策，或由政治導引，或為選舉服務，儘管長照2.0預算無限膨脹，卻遭監察院批評只顧「衝量」，喪失照顧價值。但長照家庭卻因此備受煎熬，甚至引發長照悲歌。

有人質疑，侯友宜把長照責任丟給家庭；但他的長照第四箭，就是要釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場。現實是，長照2.0提供的服務往往遠不敷實際需求，難解照顧困境。侯的長照四箭，應能減輕長照壓力。但侯仍應繼續思考長照政策與移工政策整合、照服員與外籍看護雙贏之道。

侯友宜射箭，蔡政府急起追箭，顯示侯友宜確實看到了民眾的長照困境，也擊中了蔡政府長照政策的要害。至於賴清德，則還未能提出具體可行的長照政見，只在跑選舉行程時簡單提到長照3.0。其實早在蔡總統拚連任時，就曾高呼長照3.0，但因長照2.0涵蓋不足，處處長照棄民，被迫改提長照2.0升級版。如今賴清德又喊長照3.0，希望不是讓醫師和照服員繼續做功德，重要的是要能解決民眾的現實困境。

侯友宜提出長者排富健保免費，同樣凸顯了蔡政府與人民的距離。閣揆陳建仁要求衛福部跟進研議，卻一邊高唱財政紀律，一邊貶低說「不是首創」。但蔡政府撒幣不手軟，財政紀律早就是笑話；而「不是首創」更讓人驚覺，原來連人民的健康權利，都是「一個台灣，兩種制度」：六都和各縣市老人健保補助存在著嚴重城鄉差距。侯友宜有責任說明永續健保的財務配套，但照顧長者，一個不能少，不是中央早該做的事嗎？

長照與健保都不分黨派，人民福祉為上。蔡政府聞善跟進侯友宜的政見，即使是為賴清德選情解壓，人民仍然受益。但人民也不免感嘆，為什麼總要等到大選，政府才發現什麼都沒做？為什麼總在人民要投票了，政府才知道社會安全網破洞變更大？而如果政府總要等到在野黨提出政見後才慌忙跟進，那就應該直接政黨輪替，換人來做了。