巴氏量表成選舉話題 柯提老弱幫傭移工不須巴氏量表

民眾黨總統參選人柯文哲提出醫療議題政見主張，針對現行醫療情形、健保困境的問題提出解方。（記者林縉明／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜主張80歲以上，申請外籍看護工免巴氏量表，民眾黨總統參選人柯文哲 今天加碼跟進，老弱申請幫傭移工，不需要巴氏量表，失能申請照顧移工，簡化多元評估方式。

柯文哲說，外籍家庭看護工政策要寬鬆，按照不同人力需求課不同稅，可以分為真的有病需要照顧，以及偏向家庭幫傭兩類，不需要以巴氏量表當成唯一標準。

柯文哲表示，台灣健保 表面上，看起來很滿意，只是粉飾太平，健保年年虧損，用付陽春麵的錢吃牛肉麵，健保困境就是預算不夠，按照這樣的速度，很快就破產，兩三年內健保就會出問題。

柯文哲說，健保實施20幾年來，民眾滿意度高達九成，醫護人員滿意度很低，因為是犧牲醫護人員拚出來的成績。以鄰近日本、南韓相比，平均壽命、新生兒死亡率創新高，癌症 存活率等，台灣表現都不如日韓，主要原因是預算投入不夠，柯主張台灣醫療資源提高到占GDP8％。

柯文哲以投資健康、有效醫療、永續健保為題，提出醫療政策主張，包括調整健保制度，從論件計酬改成論人計酬，以及用力推廣癌症篩檢，從健保到保健，針對整體醫療制度進行改革、落實全民照護。

巴氏量表部分，柯文哲主張外移家庭看護工政策要寬鬆，按照不同人力需求課不同稅，可以分為真的有病需要照顧，以及偏向家庭幫傭兩類，不需要以巴氏量表當成唯一標準。