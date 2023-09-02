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太魯閣號急就章結案 蔡政府改革「做做樣子」

記者 楊竣傑、王燕華
鑑識小組及台鐵局人員一起檢索台鐵太魯閣號事故車廂，發現疑似罹難者的電動輔助車。(記者翁唯真／攝影)
鑑識小組及台鐵局人員一起檢索台鐵太魯閣號事故車廂，發現疑似罹難者的電動輔助車。(記者翁唯真／攝影)

台鐵太魯閣號事故距今已逾兩年，檢警卻在事故車廂內發現上百件疑似遺骸碎片及衣物等非車廂物品，代表當時負責偵辦的花蓮地檢署、鐵路警察局、運安會到台鐵局，處理過程草率不已，嚴重踐踏罹難者的尊嚴，更戳破蔡政府重視太魯閣號事故死傷者與改革的假象，統統只是「做做樣子」。

太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君前天在富岡基地內的車廂內發現疑似罹難者的頭蓋骨，已引發議論；未料桃園地檢署昨率法醫及鐵路警察局刑警大隊及鑑識人員勘驗後，竟又發現更多疑似遺骸碎片，與死傷者的物品，更令社會譁然。

當外界批評台鐵未做第二次處理，車廂內仍有兩位數的遺骸，簡直匪夷所思，更讓關西大學名譽教授安部誠治直呼「難以理解」。

但回顧台鐵幾次事故，會發生如此荒謬、踐踏罹難者尊嚴的事件，並不難理解。因為從事故發生至今，檢警、運安會到台鐵都急著「草率結案」，以平息社會的怒氣，才會在事故發生兩年多後，一次爆發。

當時負責偵辦太魯閣號事故的花蓮地檢署，就疑似為了爭主導權，與負責事故調查原因的運安會有所扞格。回顧花檢當時於事故後五天發的新聞稿提到，「現場及各車廂均已採證完畢，在車廂內及附近尋獲部分遺體殘骸，蒐證鑑識完畢」，再比對花檢在事故後兩周就偵結、起訴包商李義祥等人，是否為了急著偵結，鑑識過程才充滿瑕疵。

運安會調查事故時，時任主委楊宏智更在立法院承諾最終調查報告的完成時間，也導致運安會為了急著完成調查報告，同樣沒發現骸骨。

至於前年4月就拿回事故車廂，有義務再確認車廂內物品的台鐵，根本沒有再次檢查車廂，就以「原狀保存」為由置之不理。台鐵局長杜微甚至一度稱檢調發還後，台鐵不敢動為由卸責，更凸顯台鐵顢頇、毫無同理心的一面。

蔡政府一連串為了給社會交代，急就章處理太魯閣號事故車廂的結果，沒想到卻在一場交通部邀請日本鐵路改革專家來台參訪的行程中，赤裸裸展現在國人面前。不僅再次傷了罹難者家屬的心，更讓蔡政府一再宣稱的改革台鐵、重視家屬被徹底看破了手腳。

台鐵 太魯閣號 日本

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