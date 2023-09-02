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太魯閣號又找到18片遺骸、2顆牙 台鐵致歉 交長認疏失

台灣新聞組／台北2日電
桃警鑑識人員在太魯閣號兩節事故車廂內蒐證，發現更多疑似遺骸碎片。(記者翁唯真／攝影)
桃警鑑識人員在太魯閣號兩節事故車廂內蒐證，發現更多疑似遺骸碎片。(記者翁唯真／攝影)

停放在台鐵富岡機廠的太魯閣號撞車出軌事故車廂，日前被發現疑似死者頭蓋骨，令家屬痛心。桃園地檢署、鐵路警察局及鑑識人員昨天到場勘驗第七、八節車廂，蒐證發現更多疑似人體遺骸碎片，統計共18片及牙齒兩顆，送法務部法醫研究所做DNA鑑定；另有非車廂物品共94件，交台鐵局造冊辨識，再由家屬認領。

交通部長王國材承認這是很大的疏失，也承諾會全力協助讓遺骸、遺物回到家人身邊。台鐵局長杜微昨天則是公開向家屬致歉，指台鐵只做保存，卻疏於其他更重要的事，會趕快彌補，並感謝第一時間發現疑似遺骸的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君。

檢警鑑識小組、台鐵局昨天在事故列車展開地毯式搜索，陸續從第八節車廂前排座椅堆及中段座椅區找出多塊疑似骨骸，也在兩節車廂清點出94件遺留物，物品包含鞋子、衣物、手機、眼鏡、雨傘、皮夾、手表、毯子及3C等物品，還包括電動代步車。檢警指出，第八節車廂其實就是車頭，首當其衝連續撞擊山壁，車體直接被削掉一半，乘客殘骸就是壓在駕駛艙後的擠壓空間，第一時間人力無法觸及，研判遺骸是拖運車廂過程中掉出。

檢警指出，車上比較完整明確的大體及屍塊其實都已經移置採證送比對，當時急迫的就是找尋在車底下尚未尋獲的失蹤者； 肇事工程車撞上列車後，左前車頭失控撞擊山壁，駕駛艙被撞凹塌陷，往後擠壓第八車廂。

太魯閣號事故發生至今已兩年多，這兩天在事故車廂又找到疑似罹難者遺骸，罹難者家屬直批台鐵荒唐離譜至極，且家屬至今還未走出傷痛，這件事讓他們情何以堪，怎麼對死去的親友交代？

王國材坦言，現在才發現車廂中還有遺留的牙齒、頭蓋骨等，導致罹難者無法入土為安，的確是很大的疏失，對罹難者非常不敬；當時台鐵處理原則是全車原狀保留，沒有在車廂內做第二次處理，會亡羊補牢，全面改善。

王國材說，先前他到現場看車廂的確很凌亂，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，這是很嚴肅的事情，牽涉到救護、檢警、運安會、台鐵等，流程中有疏忽的部分要趕快檢討。

太魯閣號事故遺骨。製表／都會地方中心
太魯閣號事故遺骨。製表／都會地方中心

台鐵 太魯閣號 DNA

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