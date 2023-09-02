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罹難者家屬批台鐵：和曝屍荒野沒兩樣

台灣新聞組／台北2日電
太魯閣號408車次第八節車廂，車身被削掉一半。記者陳正興／攝影【作者：陳正興，日期：2021-04-08，數位典藏序號：20210408170730034】
太魯閣號408車次第八節車廂，車身被削掉一半。記者陳正興／攝影【作者：陳正興，日期：2021-04-08，數位典藏序號：20210408170730034】

太魯閣號事故發生已兩年多，近期卻在事故車廂找到多塊疑似罹難者遺骸，讓罹難者家屬又氣又難過。一名罹難者家屬難忍憤怒情緒，批台鐵怎麼這麼草率，「這和曝屍荒野有什麼兩樣」。最先發現疑似罹難者頭蓋骨的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君則哽咽地說，這塊遺骨適逢農曆7月、在太魯閣事故發生後的881天被她發現，「這位亡者想要告訴我們什麼？祂想回家」。

台東一名罹難者家屬氣憤地說，亡者都已入土為安，現在卻傳出找到骨骸，等同讓罹難者曝屍荒野一樣；家屬至今還未真正走出傷痛，這件事讓他們情何以堪，怎麼對罹難的親友交代？實在不懂台鐵怎麼會犯這麼荒唐的疏失。罹難者家屬、同時也是太魯閣事故傷者陳鵬年則說，能理解當時救援狀況很艱難、辛苦，要在苛刻狀況下把這些證物、遺體找出來很困難，程序或作業流程上應再檢討。

普悠瑪事故罹難者家屬董曉羚則批評，當初普悠瑪事件發生後，台鐵現場招魂時，就曾發生吊車吊起事故車廂時，罹難家人的破碎遺骸掉出來，好在最後用DNA鑑定比對，才還給罹難者完整遺體，這次台鐵又犯同樣的錯誤，有真心檢討嗎？這些對家屬而言都是再次的傷害。

王薇君表示，從這件事情看到檢警蒐證不夠嚴謹，但她並沒有要責怪誰。希望行政院能看見災害防救流程及指引的不足，否則未來發生事情一定又是荒腔走板，還是會有人無法完整回家。行政院應該有更積極作為，才能給家屬一個交代。

她也感嘆，台灣社會對台鐵安全改革興趣缺缺，因為沒有實質感受，加上台鐵這麼龐大組織，讓一般民眾都覺得要改革談何容易，要關心也使不上力。這次日本福知山線罹難者家屬、專家來台參訪，也許是讓台鐵安全改革被重視的契機。

台鐵 太魯閣號 日本

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