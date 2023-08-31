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黑白集／郭台銘喊整合行動卻撕裂 侯友宜不必再奉陪

黑白集
郭台銘（右）嘴巴談整合、行動卻撕裂，與侯友宜（左）的整合不樂觀。（本報資料照片）
郭台銘（右）嘴巴談整合、行動卻撕裂，與侯友宜（左）的整合不樂觀。（本報資料照片）

郭台銘宣布參選後，奇蹟並未發生，他民調依然墊底，只是讓賴清德的領先地位愈發鞏固。根據美麗島電子報的調查，四腳督的話，侯友宜柯文哲殺平在一成七上下，柯文哲受到郭台銘的帶衰還比較多。

這兩天有人放話，說「在野三人組」終於要「喝咖啡」了，時間就在30日中元節。但這一天啥事也沒發生，侯友宜說他沒接到通知。事實上，多少次在關公、媽祖面前同台，都刻意擦身而過了，哪需要特別挑中元來相會？說什麼「好兄弟」，還不是要求別人退讓罷了。

往前一天，柯文哲和郭台銘倒是在北市計程車工會的普渡會上，有20秒的交會。讀秒式的寒暄，是柯P風格，打個照面、握個手、一聲掰掰，立馬走人。四年前被放過鴿子，今年又被遺忘於金門的山盟海誓，柯文哲選擇速戰速決毫不留戀。郭董則還依依不捨，說希望擇吉再共飲奶茶等，有夠勾勾纏。

嘴巴談整合、行動卻撕裂，喊邀喝咖啡、卻突然變奶茶；這些大戲，民眾已經膩到不行，再演下去就是自討沒趣。說實在，沒過足戲癮的是郭台銘，侯、柯都還扛著政黨招牌，兩人能陪著這種企業家斜槓的業餘人士一直玩下去嗎？選戰就算打不贏，總不能連尊嚴都不顧吧！

侯友宜在郭家門口站過三回而沒人應門，也算仁至義盡。接下來，就不必再奉陪了！

郭台銘 柯文哲 侯友宜

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