郭台銘參選全文／拚經濟 保證勞健保不破產 連署連結公開

鴻海創辦人郭台銘 全台奔走倡議「主流民意大聯盟」，台北時間28日上午10時（美東時間27日22時）向外界宣布投入下屆總統大選，以獨立參選人身分進行連署。參選聲明全文稍早在臉書公開，2000字聲明中保證勞、健保基金不破產 。參選聲明全文曝光已吸引超過8000人按讚，紛絲團也公開連署連結。

我這一輩子，在創業的路上不斷奮鬥，在科技產業圈持續打拚，於慈善志業盡綿薄之力，幾乎絕大多數的時間，都與「政治」沒有直接的關係，也沒有動過「從政」的念頭。

然而，這七年多來，看著台灣的政經局勢，逐漸從過往的興盛，走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裡。我們必須下架民進黨！

民進黨七年多來的執政，對外，把台灣帶向戰爭的危險，對內，國政方針充滿各種錯誤。無法解決台灣產業發展與人民生活的困境，甚至還掌控媒體，以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已忍無可忍。在去年九合一大選中，多數民意已經清楚表達了強烈疑慮和不滿！

過去幾個月以來，我一直努力號召在野陣營團結整合，遺憾的是，過去三個多月來，在野力量仍然各有計算，整合工作完全沒有進展。因此我在七月底，提出了 #主流民意大聯盟 的倡議。

這段時間來，我們看不到針對國家願景與公共政策，有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。

今天，我宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，予以整合藍白兩黨，因為我堅信，民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。

連署的意義，不只表示支持郭台銘個人，更是支持多數人民所企盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量。

我的參選，就是要推進在野整合，參選是為了整合，整合才能勝選！

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過去這段時間，從南到北，從東到西，握過數萬雙勤樸的雙手，看到數十萬渴望改變的眼神，更多基層民眾希望我挺身而出，扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量，能夠啟動整合，重現生機。

我在產業圈具有將近五十年的歷練，深知台灣各項產業的優勢，以及亟需升級的種種細節。我具有豐沛的國際視野，深知在AI人工智慧的新時代，台灣該如何轉型成全世界皆倚重的關鍵角色。

台灣未來的總統，需要具有對產業發展的洞察力、對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力。這是台灣未來總統迫切需要的領導力，「企業家治國」的時代來臨了。

我郭台銘，在幾位總統候選人當中，是唯一具備經營管理能力的企業家。是一位擁有將近五十年實務經驗的企業家，放眼台灣政壇，舍我其誰？

所以我決定參選總統，以實際的行動，拉回這場大選的主軸，聚焦國家政策與人民福祉的討論。

台灣需要：

「講真話的政治，有未來的政府，

沒戰爭的國家，有能力的總統。」

面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，我也絕對不會讓台灣成為 下一個烏克蘭。懇請所有民眾，給我四年的時間。我保證，我會為台海帶來未來五十年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。

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台灣經濟狀況急速衰退，根據行政院主計處最新預估，今年經濟成長率將下修至1.95％，全年「保二」無望。我懂財經，並擁有經營能力，我保證有能力，讓新政府的經濟成長率超過一倍！

給我四年的時間，我會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲 人均GDP最高的「亞洲首富」！給我四年的時間，我會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府。新加坡能，台灣一定也能！

台銘的參選，是要重啟台灣命運的改變，改造台灣的政治生態，回應真正主流民意的期盼。

今天，台灣的主流民意，就是要實現政權的輪替，終止腐敗無能的民進黨繼續執政。

今天，台灣的主流民意，希望能捍衛中華民國永生永世，所以：

我們要和平，不要戰爭，

我們要團結，不要撕裂，

我們要繁榮，不要衰敗，

我們要清廉，不要貪腐。

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透過主流民意大聯盟的平台，在野陣營的各候選人，可以共同商議出最適當的整合方式，找出符合人民期待的候選人。

更重要的是，主流民意大聯盟是一個凝聚共識的機制，大家一起建構「非綠聯合競選平台」，我們既競爭又合作，針對目前台灣產業發展的困境，以及人民生活所面對的問題，找出實質的解決方案，提出最好的國家政策，一起面對，共同回應主流民意的期盼。

台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。

各位親愛的朋友，我看見今天台灣的命運，已走到懸崖邊上，如果不能起飛躍升，就會墜入萬丈深淵。所以我必須挺身而出。

沒有台灣，就沒有郭台銘，台銘生在台灣，白手起家，創造世界級企業。今天的一點一滴，都是台灣人民和土地，給台銘的恩賜；我會為台灣拼經濟，讓人民更富有。

我保證，我將竭盡所能，讓勞保基金不會破產，不會讓千萬名勞工血本無虧； 我保證，我將傾盡全力，讓健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務，讓醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，也讓民眾看病也得到更好的待遇。

為了孩子的明天，為了子孫的未來，我願意燃燒自己，照亮台灣，將我畢生的才能，奉獻給我最摯愛的中華民國，鞠躬盡瘁，死而後已。

我期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。

這次總統大選對於中華民國的安危，以及台灣未來的發展，至關重要，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」，

請大家支持郭台銘的理念，請大家支持主流民意大聯盟的倡議，讓我們大家一起攜手完成目標，重新帶給台灣人民希望！

台灣加油！中華民國萬歲！謝謝大家！