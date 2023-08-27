新聞評論／雲豹小公主翻車 女版林智堅接班人？

民進黨立委賴品妤父親、前立委賴勁麟的雲豹能源公司遭質疑靠民進黨執政優勢大賺綠能財，賴品妤（左後方）24日出席衛教記者會後被追問此事，離場時因推擠險絆倒，一度與媒體發生口角。（中央社）

「雲豹小公主」最近搶盡鋒頭，民進黨 立委賴品妤一路從「靠爸」到「假摔」爭議不斷，負面聲量爆衝，彷彿去年新竹市前市長林智堅 的翻版。候選人若成標籤箭靶，動輒得咎將是選舉大忌；林智堅「小王子」形象破滅的殷鑑不遠，雲豹小公主要當心成為「女版林智堅」接班人。

根據「網路溫度計」今天最新統計，賴品妤網路聲量竄升冠軍、壓倒群雄，以立委身分勝過總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜 、鴻海創辦人郭台銘、新竹市長高虹安等人的討論度；賴品妤高聲量自然是拜最近「假摔」爭議所賜，問題是負評遠高於正面聲量，衝擊立委選情，還有網路民調呈現，多數網友不看好賴品妤明年能連任。

賴品妤以「學運女戰神」、cosplay的顛覆形象闖進政壇，日前公開嗆侯友宜核四「重啟個屁」，沒想到能源議題引火上身，從政之路橫生枝節，類似翻車遭遇其實有前車之鑑。

林智堅原是民進黨重點栽培的政治金童，論文抄襲卻徹底摧毀完美人設。林智堅對於「論文門」的危機處理三部曲：嗤之以鼻、徹底否認、訴求政治抹黑；蔡英文總統當時還號召全黨對抗台大，激怒無數的中間和年輕選民，當台大學倫會認定論文抄襲，形同壓垮林智堅和民進黨的最後一根稻草。

「小英男孩」變成林智堅最大的包袱、甚至被嘲諷的標籤，最後九合一大選「一屍多命」，民進黨付出慘痛代價。曾幾何時，林智堅原是品質保證，最後竟成笑話汙點，當事人自己一定也很嘔。

賴品妤似乎一步步重蹈林智堅覆轍，賴品妤的主要政治資源來自於「立委老爸」，賴勁麟還同時掛名19家能源公司代表人。當國民黨質疑雲豹能源公司靠民進黨綠能政策營收大賺上百億元台幣，賴品妤回應，相關抹黑言論在她2020年參選立委時已被大幅操作過，這次又「冷飯熱炒」，賴勁麟就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證。

賴品妤的回應和林智堅去年幾乎如出一轍，先嗤之以鼻、再徹底否認，林智堅對論文抄襲案一開始太等閒視之，以為談笑風生就可轉移焦點，太過輕忽政治人物的態度將影響社會觀瞻；當爭議延燒過頭就揚言提告，導致選戰話題一直纏繞論文抄襲，但真相一一揭露，林智堅就算退選也無法挽回頹勢，反讓全黨跟著陪葬。

賴勁麟日前請辭斷尾，但無法降低外界疑慮，畢竟賴勁麟、賴品妤和新潮流的裙帶關係太啟人疑竇，賴勁麟的政商資源反成罩門，賴品妤還支持父親蒐證提告，等於擴大引戰；即使賴家父女三年前大選時已被檢視過，但賴品妤今年仍要角逐立委連任，於公於私都有責任把握每一次說明清楚的機會，不能老是跳針回應「上次已經說清楚」，能源議題深似海，多數人一頭霧水，只會加深利益糾葛不清的印象。

賴品妤選前被媒體緊盯已是可預料的常態，林智堅論文案出庭時也曾被媒體團團包圍，過程難免肢體碰撞，當時林智堅大喊一句「你架到我的手了」，一度成為話題；如今賴品妤槓上媒體，是否假摔又成導火線。

記者如嗜血鯊魚，哪有點閱率、收視率就往哪裡追，但政治人物老是搞錯對象，媒體只是監督者，不是挑戰者，賴品妤把新聞採訪的一時衝撞無限上綱成騷擾、政治操作，引來媒體提告和無數追兵，只是讓負面聲量再衝高，危機處理的結果卻製造更多危機。林智堅的前例，賴品妤該好好借鏡。