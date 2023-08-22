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台灣民意基金會民調 賴領先侯30個百分點 朱：你相信嗎

記者歐陽良盈／台北22日電
台灣民意基金會公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%，賴領先侯近30個百分點。 (圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%，賴領先侯近30個百分點。 (圖：台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會昨天公布總統參選人最新民調，剛剛結束出訪行程的民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%。調查報告指出，賴清德支持度創個人歷史新高，比2019年同月蔡英文總統支持度高出2個百分點。

這次民調並無郭台銘選項，除賴、柯、侯3人支持度，10.2%尚未能決定，6.1%沒意見、不知道、拒答。

調查報告指出，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢，已完全不同，賴清德大幅增加7個百分點；柯文哲略降1.2個百分點，續穩居第二，沒有太大損傷，離第一愈來愈遠；侯友宜下滑6.6個百分點。

台灣民意基金會認為，這是一個選戰新階段的開始，進入一個全新的局面，賴清德民意支持度飆上4成3，柯文哲與侯友宜各自只有2成7和1成4，已打破兩邊和大於第三邊的三角形原理。選情已非三足鼎立，取而代之的是一強、一中、一弱的競爭結構。

台灣民意基金會指出，40歲以下，柯文哲一枝獨秀，40歲以上，賴清德有壓倒優勢；侯友宜在54歲以下敬陪末座，55歲以上居第二。和上個月相比，賴清德在大多數年齡層支持者都有擴增；柯文哲居優勢的年齡線，不但沒有繼續向上延伸，反而下降，從 45歲下降到 40 歲，侯友宜支持度在20歲到24 歲選民表現不佳。

國民黨主席朱立倫表示，這民調與其他人的民調，與內參民調都不同，「你相信嗎？」如果這樣，那民進黨總統參選人賴清德已宣布當選，請台灣民意基金會董事長游盈隆看一下，是不是抽樣樣本有問題。

柯文哲辦公室發言人陳智菡說，這份民調和民眾黨內參民調相較，柯、侯的部分差不多，但賴、柯間差異較大。

陳智菡指出，從近期民調可看出，柯文哲核心支持者非常穩固，侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘支持度持續低迷，民進黨執政不力，弊案纏身，柯文哲仍有非常大的拓展空間。

柯文哲 賴清德 民調

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